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Экс-глава МИД Польши заявил об обсуждении вопроса раздела Украины в начале СВО

Ведомости

Правящая партия Польши «Право и справедливость» думала о возможности раздела Украины в первые дни спецоперации, заявил в эфире радио Zet бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Думаю, в первые 10 дней войны был момент колебания, когда мы все не знали, как она пойдет, Украина могла пасть», – сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике слова Сикорского. «Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я жду опровержения этих позорных заявлений. Призываю оппозицию дистанцироваться от заявления Радослава Сикорского», – написал премьер на странице в соцсетях.

В мае 2022 г. секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял о том, что западные партнеры Украины намерены воспользоваться нынешней ситуацией в стране «в корыстных интересах». В частности, он упоминал намерение Польши захватить некоторые части Украины.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в свою очередь отмечал, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных