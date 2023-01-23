Экс-глава МИД Польши заявил об обсуждении вопроса раздела Украины в начале СВО
Правящая партия Польши «Право и справедливость» думала о возможности раздела Украины в первые дни спецоперации, заявил в эфире радио Zet бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«Думаю, в первые 10 дней войны был момент колебания, когда мы все не знали, как она пойдет, Украина могла пасть», – сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике слова Сикорского. «Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я жду опровержения этих позорных заявлений. Призываю оппозицию дистанцироваться от заявления Радослава Сикорского», – написал премьер на странице в соцсетях.
В мае 2022 г. секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял о том, что западные партнеры Украины намерены воспользоваться нынешней ситуацией в стране «в корыстных интересах». В частности, он упоминал намерение Польши захватить некоторые части Украины.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в свою очередь отмечал, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине.