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Песков прокомментировал новые санкции Японии против России

Ведомости

Новые санкции Японии против России ничего страшного не принесут, но ухудшат и так печальное состояние отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Япония фактически с самого начала этой ситуации заняла свое место в кругу недружественных нам стран. Она продолжает вот эту санкционную линию. Мы все больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций, включаются элементы компенсаторики и для экономики, и для социальных аспектов и т. д., поэтому ничего страшного нового такие решения нам не несут», – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, двусторонние отношения стран, «которые и так пребывают в весьма печальном состоянии», еще более ухудшатся от санкций. Россия будет руководствоваться собственными интересами при выработке ответных шагов, добавил он.

Япония ранее расширила санкции против России, запретив с 3 февраля экспорт вакцин, медицинского оборудования и роботов в страну. Под запрет попали радиоактивные материалы, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, а также портативные электрогенераторы, буровые установки и др. Отмечается, что ограничения также коснулись веществ, которые могут быть использованы в качестве сырья для производства химических препаратов в военных целях.

Кроме того, МИД Японии сообщил о введении персональных санкций против 22 российских граждан и трех компаний, их активы будут заморожены. В частности, в черный список были включены уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, замминистра обороны РФ Михаил Мизинцев, председатель ЦИК России Элла Памфилова и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных