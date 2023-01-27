Песков прокомментировал новые санкции Японии против России
Новые санкции Японии против России ничего страшного не принесут, но ухудшат и так печальное состояние отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Япония фактически с самого начала этой ситуации заняла свое место в кругу недружественных нам стран. Она продолжает вот эту санкционную линию. Мы все больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций, включаются элементы компенсаторики и для экономики, и для социальных аспектов и т. д., поэтому ничего страшного нового такие решения нам не несут», – отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, двусторонние отношения стран, «которые и так пребывают в весьма печальном состоянии», еще более ухудшатся от санкций. Россия будет руководствоваться собственными интересами при выработке ответных шагов, добавил он.
Япония ранее расширила санкции против России, запретив с 3 февраля экспорт вакцин, медицинского оборудования и роботов в страну. Под запрет попали радиоактивные материалы, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, а также портативные электрогенераторы, буровые установки и др. Отмечается, что ограничения также коснулись веществ, которые могут быть использованы в качестве сырья для производства химических препаратов в военных целях.
Кроме того, МИД Японии сообщил о введении персональных санкций против 22 российских граждан и трех компаний, их активы будут заморожены. В частности, в черный список были включены уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, замминистра обороны РФ Михаил Мизинцев, председатель ЦИК России Элла Памфилова и др.