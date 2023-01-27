Песков прокомментировал новые санкции Японии против России

«Япония фактически с самого начала этой ситуации заняла свое место в кругу недружественных нам стран. Она продолжает вот эту санкционную линию. Мы все больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций, включаются элементы компенсаторики и для экономики, и для социальных аспектов и т. д., поэтому ничего страшного нового такие решения нам не несут», – отметил представитель Кремля.