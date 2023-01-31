Песков: Прибалтика и Польша провоцируют усиление конфронтации с Россией

Вопрос о поставках истребителей был поднят на прошлой неделе после решения США и Германии передать Украине тяжелые танки. По словам советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, сейчас Украина ведет переговоры с западными странами по поводу передачи стране авиации и дальнобойных ракет. По данным Politico, страны НАТО активно обсуждают возможность поставок, среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии.