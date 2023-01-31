Песков: Прибалтика и Польша провоцируют усиление конфронтации с Россией
Агрессивно настроенные страны Балтии и Польша делают все возможное для усиления дальнейшей конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал призыв Гитанаса Науседы перейти «красные линии» и поставить Киеву истребители F-16.
«Мы в целом видим весьма и весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стран, Польши – они очевидно готовы делать все, чтобы провоцировать рост дальнейшей конфронтации, наверное, мало задумываясь о последствиях», – сказал он на брифинге.
Представитель Кремля также выразил сожаление, что крупные европейские страны, являющиеся «двигателями всех европейских процессов», не пытаются балансировать действия «представителей с экстремистскими наклонностями». Рост вовлеченности западных стран в конфликт на Украине не способен изменить его ход, добавил Песков.
Вопрос о поставках истребителей был поднят на прошлой неделе после решения США и Германии передать Украине тяжелые танки. По словам советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, сейчас Украина ведет переговоры с западными странами по поводу передачи стране авиации и дальнобойных ракет. По данным Politico, страны НАТО активно обсуждают возможность поставок, среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не собирается поставлять Киеву истребители F-16. По данным источника Politico, американские власти сообщили представителям Киева, что отправка истребителей «на данный момент невозможна». Аналогичную позицию занял и Берлин. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности поставок самолетов Украине.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации.