Гладков рассказал о последствиях обстрела села Красное
Село Красное Белгородской области в субботу подверглось обстрелу, никто не пострадал, однако повреждения получили несколько домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. Самое главное – пострадавших нет. Осколками снарядов сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы», – написал он.
По словам главы региона, в результате обстрела разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи. Последствия атаки устраняют аварийные и оперативные службы, добавил Гладков.
Ранее сегодня Гладков объявил, что в регионе с 4 февраля будет бессрочно действовать высокий уровень террористической опасности. Тогда же губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины гражданского промышленного объекта в поселке Борисовка и возникшем после этого пожаре.
Белгородская область стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень террористической опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.
31 января президент РФ Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 1 февраля глава государства заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил он.