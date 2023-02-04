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Гладков рассказал о последствиях обстрела села Красное

Ведомости

Село Красное Белгородской области в субботу подверглось обстрелу, никто не пострадал, однако повреждения получили несколько домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

«В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. Самое главное – пострадавших нет. Осколками снарядов сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы», – написал он.

По словам главы региона, в результате обстрела разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи. Последствия атаки устраняют аварийные и оперативные службы, добавил Гладков.

Ранее сегодня Гладков объявил, что в регионе с 4 февраля будет бессрочно действовать высокий уровень террористической опасности. Тогда же губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины гражданского промышленного объекта в поселке Борисовка и возникшем после этого пожаре.

Ранее по теме: Брянский губернатор назвал число жертв обстрелов ВСУ

Белгородская область стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень террористической опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.

31 января президент РФ Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 1 февраля глава государства заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных