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Lusa: Португалия передаст Украине танки Leopard 2

Ведомости

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что республика направит вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Leopard 2, передает агентство Lusa.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы отправить некоторые наши танки. Я знаю, сколько танков будет [отправлено на Украину], но об этом будет объявлено в подходящее время», – сказал премьер (цитата по ТАСС).

По его словам, Португалия сейчас контактирует с Германией, чтобы получить детали для восстановления некоторых танков. Вооружения могут направить Киеву к концу марта, добавил премьер.

В то же время издание Nascer do SOL со ссылкой на источники в обороне 3 февраля сообщило, что глава правительства отказался отправить танки Leopard 2 на Украину. Также сообщалось, что большая часть из 37 танков в Португалии находится в нерабочем состоянии из-за отсутствия запчастей.

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«Несмотря на то, что подержанными их приобрели в Нидерландах, они относятся к наиболее продвинутой линейке Leopard 2 (модель A6), и технологически являются очень сложными. Кроме того, в армии нет и никогда не было ни одного боевого патрона для стрельбы по бронетехнике, а только учебные патроны», – говорится в статье.

25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. 

О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Испания и Нидерланды. Кроме того, свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания. 

В январе в Кремле говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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