Lusa: Португалия передаст Украине танки Leopard 2

«Несмотря на то, что подержанными их приобрели в Нидерландах, они относятся к наиболее продвинутой линейке Leopard 2 (модель A6), и технологически являются очень сложными. Кроме того, в армии нет и никогда не было ни одного боевого патрона для стрельбы по бронетехнике, а только учебные патроны», – говорится в статье.