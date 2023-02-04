Захарова назвала лицемерными призывы к миру по итогам саммита ЕС - Украина

«Не менее лицемерны призывы есовцев к миру в условиях, когда они заявляют о готовности инвестировать средства в продолжение военных действий «настолько долго, насколько потребуется». Уже выделено 12 млрд евро за счет европейских налогоплательщиков. Наращивание финансирования конфликта, новые поставки вооружений и техники, увеличение тренировочных лагерей, расширение программ подготовки ВСУ – все это ведет к увеличению числа жертв конфликта, в том числе среди мирного населения», – подчеркнула Захарова.