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Захарова назвала лицемерными призывы к миру по итогам саммита ЕС - Украина

Ведомости

Призывы Евросоюза по итогам прошедшего саммита к миру лицемерны, поскольку на встрече страны ЕС заявили о готовности инвестировать средства в продолжение военных действий «настолько долго, насколько потребуется», прокомментировала прошедший 3 февраля в Киеве саммит официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте министерства.

«Не менее лицемерны призывы есовцев к миру в условиях, когда они заявляют о готовности инвестировать средства в продолжение военных действий «настолько долго, насколько потребуется». Уже выделено 12 млрд евро за счет европейских налогоплательщиков. Наращивание финансирования конфликта, новые поставки вооружений и техники, увеличение тренировочных лагерей, расширение программ подготовки ВСУ – все это ведет к увеличению числа жертв конфликта, в том числе среди мирного населения», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, прошедшее мероприятие «в очередной раз подтвердило, что ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать» киевский режим. Захарова отметила, что страны ЕС, поддерживая Киев, «солидаризируются» с государством, подавляющим инакомыслие, свободу слова и выражения, нарушающим языковые и конфессиональные права.

«При этом цинично «подтверждает» в совместном заявлении по итогам саммита «приверженность полному уважению прав лиц, принадлежащих к меньшинствам». Это полностью перечеркивает те принципы, на которых когда-то строился ЕС», – считает Захарова.

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Официальный представитель также подчеркнула, что Евросоюз инвестировал «все политические, финансовые и военные средства» для открытия фронта на Украине против многополярного мира, «за который твердо выступает Россия и большинство мирового сообщества». Захарова добавила, что всем участникам саммита придется отвечать в том числе и перед собственным населением за «кровавую геополитическую игру «до последнего украинца».

3 февраля в Киеве состоялся саммит Евросоюз - Украина. Как сообщала пресс-служба Еврокомиссии, для его проведения в украинскую столицу прибыли председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, а также пять вице-президентов комиссии и девять еврокомиссаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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