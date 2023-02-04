Захарова назвала лицемерными призывы к миру по итогам саммита ЕС - Украина
Призывы Евросоюза по итогам прошедшего саммита к миру лицемерны, поскольку на встрече страны ЕС заявили о готовности инвестировать средства в продолжение военных действий «настолько долго, насколько потребуется», прокомментировала прошедший 3 февраля в Киеве саммит официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте министерства.
«Не менее лицемерны призывы есовцев к миру в условиях, когда они заявляют о готовности инвестировать средства в продолжение военных действий «настолько долго, насколько потребуется». Уже выделено 12 млрд евро за счет европейских налогоплательщиков. Наращивание финансирования конфликта, новые поставки вооружений и техники, увеличение тренировочных лагерей, расширение программ подготовки ВСУ – все это ведет к увеличению числа жертв конфликта, в том числе среди мирного населения», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, прошедшее мероприятие «в очередной раз подтвердило, что ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать» киевский режим. Захарова отметила, что страны ЕС, поддерживая Киев, «солидаризируются» с государством, подавляющим инакомыслие, свободу слова и выражения, нарушающим языковые и конфессиональные права.
«При этом цинично «подтверждает» в совместном заявлении по итогам саммита «приверженность полному уважению прав лиц, принадлежащих к меньшинствам». Это полностью перечеркивает те принципы, на которых когда-то строился ЕС», – считает Захарова.
Официальный представитель также подчеркнула, что Евросоюз инвестировал «все политические, финансовые и военные средства» для открытия фронта на Украине против многополярного мира, «за который твердо выступает Россия и большинство мирового сообщества». Захарова добавила, что всем участникам саммита придется отвечать в том числе и перед собственным населением за «кровавую геополитическую игру «до последнего украинца».
3 февраля в Киеве состоялся саммит Евросоюз - Украина. Как сообщала пресс-служба Еврокомиссии, для его проведения в украинскую столицу прибыли председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, а также пять вице-президентов комиссии и девять еврокомиссаров.