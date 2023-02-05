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В Иране помилуют «десятки тысяч» осужденных, включая участников протестов

Ведомости

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи согласился помиловать «десятки тысяч» осужденных, в том числе участников антиправительственных протестов, сообщило в воскресенье государственное агентство IRNA.

Амнистия, с предложением которой в письме аятолле выступил глава судебной власти Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи, пройдет в честь годовщины исламской революции 1979 г.

«Осужденные за недавние беспорядки будут помилованы, или им будет смягчено наказание, если им не предъявлены обвинения в шпионаже в пользу иностранцев, прямых контактах с агентами иностранных разведок, совершении умышленных убийств и ранений, уничтожении или поджогах правительственных, военных и общественных объектов», – говорится в сообщении.

Reuters со ссылкой на информационное агентство активистов HRANA также пишет, что в связи с антиправительственными протестами были арестованы около 20 000 человек.

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Протесты в Иране начались 18 сентября прошлого года после смерти 22-летней девушки Махсы Амини, задержанной в Тегеране «наставническим патрулем» за «неправильное ношение хиджаба». Официальной причиной смерти стали проблемы девушки с сердцем. При этом, по словам очевидцев, ее избили представители правопорядка.

В начале декабря высший орган государственной безопасности Ирана заявил, что в результате беспорядков в стране погибли 200 человек. Как отмечало Reuters, это значительно меньше, чем сообщили правозащитники и ООН, по данным которой количество жертв превысило 300 человек.

В конце ноября власти Ирана освободили из тюрем 1871 заключенного после победы национальной сборной по футболу над командой Уэльса, писал Al-Ain News. До этого стало известно об аресте двух футболистов, которые планировали принять участие в посвященной памяти Махсы Амини акции.

3 декабря генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что в стране ликвидировано одно из подразделений так называемой полиции нравов, передавало агентство ISNA. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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