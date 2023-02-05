В Иране помилуют «десятки тысяч» осужденных, включая участников протестов
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи согласился помиловать «десятки тысяч» осужденных, в том числе участников антиправительственных протестов, сообщило в воскресенье государственное агентство IRNA.
Амнистия, с предложением которой в письме аятолле выступил глава судебной власти Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи, пройдет в честь годовщины исламской революции 1979 г.
«Осужденные за недавние беспорядки будут помилованы, или им будет смягчено наказание, если им не предъявлены обвинения в шпионаже в пользу иностранцев, прямых контактах с агентами иностранных разведок, совершении умышленных убийств и ранений, уничтожении или поджогах правительственных, военных и общественных объектов», – говорится в сообщении.
Reuters со ссылкой на информационное агентство активистов HRANA также пишет, что в связи с антиправительственными протестами были арестованы около 20 000 человек.
Протесты в Иране начались 18 сентября прошлого года после смерти 22-летней девушки Махсы Амини, задержанной в Тегеране «наставническим патрулем» за «неправильное ношение хиджаба». Официальной причиной смерти стали проблемы девушки с сердцем. При этом, по словам очевидцев, ее избили представители правопорядка.
В начале декабря высший орган государственной безопасности Ирана заявил, что в результате беспорядков в стране погибли 200 человек. Как отмечало Reuters, это значительно меньше, чем сообщили правозащитники и ООН, по данным которой количество жертв превысило 300 человек.
В конце ноября власти Ирана освободили из тюрем 1871 заключенного после победы национальной сборной по футболу над командой Уэльса, писал Al-Ain News. До этого стало известно об аресте двух футболистов, которые планировали принять участие в посвященной памяти Махсы Амини акции.
3 декабря генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что в стране ликвидировано одно из подразделений так называемой полиции нравов, передавало агентство ISNA.