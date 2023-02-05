В Иране помилуют «десятки тысяч» осужденных, включая участников протестов

«Осужденные за недавние беспорядки будут помилованы, или им будет смягчено наказание, если им не предъявлены обвинения в шпионаже в пользу иностранцев, прямых контактах с агентами иностранных разведок, совершении умышленных убийств и ранений, уничтожении или поджогах правительственных, военных и общественных объектов», – говорится в сообщении.