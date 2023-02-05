Минобороны РФ сообщило о готовящейся Украиной провокации в Краматорске

8 января сообщалось, что представители государственного бюро расследований (ГБР) и СБУ вскрыли могилы погибших по естественным причинам граждан на кладбищах в Казачьей Лопани, Великом Бурлуке, Шиповатом и Хатном Харьковской области, которые скончались в период нахождения в районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 г. Как утверждало Минобороны, спецслужбы планировали обезобразить тела для создания фальшивой «доказательной базы» якобы «пыток» и «расстрелов».