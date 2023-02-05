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Минобороны РФ сообщило о готовящейся Украиной провокации в Краматорске

Ведомости

Украинские спецслужбы могут в ближайшее время осуществить масштабную провокацию в Краматорске, чтобы обвинить Россию в якобы совершении военных преступлений, следует из заявления Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«По подтвержденной несколькими независимыми источниками информации, украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений». Для этого киевским режимом спланирован в городе Краматорск управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров (ул. Алексея Тихого, д. 31), а также первой городской больницы (ул. Алексея Тихого, д. 17) с целью обвинения России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам», – говорится в заявлении штаба.

По данным штаба, медперсонал больниц эвакуирован, сотрудники переведены на удаленный режим работы.  

Также уточняется, что в Краматорск «в сопровождении сотрудников СБУ» уже приехали журналисты западных СМИ. «В западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное «злодеяние» российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России», – говорится в сообщении.

В штабе считают, что таким образом власти Украины хотят добиться расширения видов поставляемого оружия «на фоне военных неудач».

15 января штаб сообщал, что служба безопасности Украины (СБУ) готовится совершить в селе Караичное Харьковской области провокацию для дискредитации действий России в рамках зерновой сделки – по данным ведомства, спецслужбы планировали подорвать зернохранилище и обвинить в этом российские войска.

8 января сообщалось, что представители государственного бюро расследований (ГБР) и СБУ вскрыли могилы погибших по естественным причинам граждан на кладбищах в Казачьей Лопани, Великом Бурлуке, Шиповатом и Хатном Харьковской области, которые скончались в период нахождения в районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 г. Как утверждало Минобороны, спецслужбы планировали обезобразить тела для создания фальшивой «доказательной базы» якобы «пыток» и «расстрелов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных