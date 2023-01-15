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Минобороны обвинило СБУ в подготовке провокации в Харьковской области

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) готовится совершить в Харьковской области провокацию для дискредитации действий России в рамках зерновой сделки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, спецслужбы намерены подорвать зернохранилище и обвинить в этом российские войска.

Как следует из заявления Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, в селе Караичное минируют зернохранилище. После его подрыва Киев намерен обвинить Москву в «якобы намеренном уничтожении запасов зерна на Украине, провоцировании голода и срыва зерновой сделки».

«В западных СМИ инцидент будет представлен как «очередное злодеяние российских войск», требующее «жесткой ответной реакции мирового сообщества»», — рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, в Волчанск для подготовки диверсии уже прибыли около 30 человек — специалисты по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ. Зернохранилищем владеет внештатный сотрудник СБУ по фамилии Уваров, утверждают также в министерстве, называя местом базирования группы военкомат в Волчанске. 

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Киев такими провокациями, как считают в Минобороны, пытается добиться новых поставок вооружений от западных стран «на фоне военных неудач украинской армии и в преддверии встречи министров обороны НАТО в Рамштайне».

22 июля прошлого года представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.

17 ноября МИД России сообщил, что участники зерновой сделки, в том числе Россия, продлили ее действие на 120 дней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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