Минобороны обвинило СБУ в подготовке провокации в Харьковской области
Служба безопасности Украины (СБУ) готовится совершить в Харьковской области провокацию для дискредитации действий России в рамках зерновой сделки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, спецслужбы намерены подорвать зернохранилище и обвинить в этом российские войска.
Как следует из заявления Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, в селе Караичное минируют зернохранилище. После его подрыва Киев намерен обвинить Москву в «якобы намеренном уничтожении запасов зерна на Украине, провоцировании голода и срыва зерновой сделки».
«В западных СМИ инцидент будет представлен как «очередное злодеяние российских войск», требующее «жесткой ответной реакции мирового сообщества»», — рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, в Волчанск для подготовки диверсии уже прибыли около 30 человек — специалисты по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ. Зернохранилищем владеет внештатный сотрудник СБУ по фамилии Уваров, утверждают также в министерстве, называя местом базирования группы военкомат в Волчанске.
Киев такими провокациями, как считают в Минобороны, пытается добиться новых поставок вооружений от западных стран «на фоне военных неудач украинской армии и в преддверии встречи министров обороны НАТО в Рамштайне».
22 июля прошлого года представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.
17 ноября МИД России сообщил, что участники зерновой сделки, в том числе Россия, продлили ее действие на 120 дней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва.