Рада назначила новых глав СБУ и МВД

Клименко, занимавший ранее должность главы Нацполиции, стал врио главы МВД после гибели его предшественника Дениса Монастырского при крушении вертолета в Броварах 18 января. Вместе с ним на борту находились еще несколько человек, в том числе первый замминистра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, все они также погибли. Всего в результате произошедшего погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок, пострадали 25 человек.