Рада назначила новых глав СБУ и МВД
Новыми главами СБУ и МВД Украины стали Василий Малюк и Игорь Клименко, которые ранее временно исполняли обязанности руководителей этих ведомств. Оба назначения утвердила Верховная рада Украины, сообщили, в частности, депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк в своих соцсетях.
За Малюка проголосовали 324 депутата, за Клименко – 321.
Малюк стал врио СБУ после того, как экс-председатель ведомства Иван Баканов был снят с должности президентом страны Владимиром Зеленским на фоне многочисленных фактов сотрудничества его подчиненных с Россией после начала спецоперации РФ. Малюк был его первым замом.
Клименко, занимавший ранее должность главы Нацполиции, стал врио главы МВД после гибели его предшественника Дениса Монастырского при крушении вертолета в Броварах 18 января. Вместе с ним на борту находились еще несколько человек, в том числе первый замминистра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, все они также погибли. Всего в результате произошедшего погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок, пострадали 25 человек.
Ранее назначение Малюка и Клименко анонсировал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он также сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Резникова на этом посту сменит генерал-майор Кирилл Буданов, руководивший до этого главным управлением разведки (ГУР) минобороны, отметил депутат.