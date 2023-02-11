Зеленский включил в состав Совета нацбезопасности и обороны новых глав СБУ и МВД

Малюк стал врио главы СБУ после того, как экс-председатель ведомства Иван Баканов был снят с должности Зеленским на фоне многочисленных фактов сотрудничества его подчиненных с Россией после начала спецоперации РФ. Малюк был его первым замом. Клименко до назначения занимал должность главы Нацполиции.