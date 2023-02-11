Зеленский включил в состав Совета нацбезопасности и обороны новых глав СБУ и МВД
Президент Украины Владимир Зеленский включил в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) новых глав СБУ и МВД страны Василия Малюка и Игоря Клименко. Указ опубликован на сайте офиса президента.
«Постановляю ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Клименко Игоря Владимировича – министра внутренних дел Украины; утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Малюка Василия Васильевича – главу Службы безопасности Украины», – говорится в указе.
Этим же указом из состава СНБО был выведен предшественник Клименко – бывший глава МВД Денис Монастырский, который погиб при крушении вертолета ГСЧС в Броварах Киевской области.
Малюк стал врио главы СБУ после того, как экс-председатель ведомства Иван Баканов был снят с должности Зеленским на фоне многочисленных фактов сотрудничества его подчиненных с Россией после начала спецоперации РФ. Малюк был его первым замом. Клименко до назначения занимал должность главы Нацполиции.
Назначение Малюка и Клименко 6 февраля анонсировал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. 7 февраля оба назначения утвердила Верховная рада Украины. За Малюка проголосовали 324 депутата, за Клименко – 321.