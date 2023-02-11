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Зеленский включил в состав Совета нацбезопасности и обороны новых глав СБУ и МВД

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Президент Украины Владимир Зеленский включил в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) новых глав СБУ и МВД страны Василия Малюка и Игоря Клименко. Указ опубликован на сайте офиса президента.

«Постановляю ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Клименко Игоря Владимировича – министра внутренних дел Украины; утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Малюка Василия Васильевича – главу Службы безопасности Украины», – говорится в указе.

Этим же указом из состава СНБО был выведен предшественник Клименко – бывший глава МВД Денис Монастырский, который погиб при крушении вертолета ГСЧС в Броварах Киевской области.

Малюк стал врио главы СБУ после того, как экс-председатель ведомства Иван Баканов был снят с должности Зеленским на фоне многочисленных фактов сотрудничества его подчиненных с Россией после начала спецоперации РФ. Малюк был его первым замом. Клименко до назначения занимал должность главы Нацполиции.

Назначение Малюка и Клименко 6 февраля анонсировал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. 7 февраля оба назначения утвердила Верховная рада Украины. За Малюка проголосовали 324 депутата, за Клименко – 321.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных