Сенаторы ускорили переход новых регионов на российский пенсионный возраст

Согласно украинскому законодательству, которое действовало в Херсонской и Запорожской областях, возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и женщин при достижении 30-летнего трудового стажа, 63 года при стаже от 20 до 30 лет, 65 лет при стаже 15–20 лет. В ДНР и ЛНР пенсионный возраст установлен на уровне 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В России закон о пенсионной реформе был принят в 2018 г.: она предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. К 2028 г. возраст выхода на пенсию достигнет 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин.