Сенаторы ускорили переход новых регионов на российский пенсионный возраст
Совет Федерации одобрил закон «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан РФ, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области» 15 февраля. Согласно ему, переход на российский пенсионный возраст на новых территориях произойдет менее чем через 5 лет, а не через 10, как ранее планировало правительство. 14 февраля документ сразу во втором и третьем чтениях одобрила Госдума.
В соответствии с законом, с 1 марта 2023 г. пенсионное обеспечение жителей четырех регионов осуществляется по законодательству России. Возраст выхода на пенсию во всех субъектах Федерации теперь «синхронизирован», заявила «Ведомостям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Год – переходный период для перерасчета пенсий по российскому законодательству. Объективно у нас среднероссийские пенсии намного выше, чем были при киевском режиме, поэтому люди, в принципе, выиграют. При этом даже если человек придет, к примеру, в середине, в конце года, ему пересчитают и выплатят перерасчет начиная с 1 марта», – отметила она. Если по каким-то причинам гражданин сейчас получает больше и это предусмотрено региональным законодательством, то ему сохранят такую льготу, подчеркнула Бессараб.
Согласно украинскому законодательству, которое действовало в Херсонской и Запорожской областях, возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и женщин при достижении 30-летнего трудового стажа, 63 года при стаже от 20 до 30 лет, 65 лет при стаже 15–20 лет. В ДНР и ЛНР пенсионный возраст установлен на уровне 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В России закон о пенсионной реформе был принят в 2018 г.: она предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. К 2028 г. возраст выхода на пенсию достигнет 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин.
Первоначальная версия правительственного законопроекта для новых территорий предполагала сохранение прежнего возраста выхода на пенсию для тех, кто ее уже получает, писали «Ведомости». При этом для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023 г. по 31 декабря 2032 г., в соответствии с законодательством, действующим на новых территориях, было обещано установить переходный период. Но сразу после первого чтения в Госдуме 13 февраля депутаты внесли поправки к законопроекту. Поэтому переходного периода до 2032 г. в нем больше нет.