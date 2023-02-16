Депутат Госдумы Гусев сообщил о выдвижении в мэры Москвы

О том, что Гусев является основным претендентом на выдвижение в мэры Москвы от «Справедливой России», «Ведомости» сообщали 13 марта. Помимо него партийцы якобы рассматривали варианты выдвижения депутата Госдумы Михаила Делягина и сопредседателя партии Захара Прилепина. Пока ни одна партия не объявила о выдвижении кандидата в мэры Москвы. 24 января «Ведомости» писали, что от КПРФ, вероятнее всего, в мэры столицы пойдет депутат Госдумы Вадим Кумин (он баллотировался в 2018 г.). Также не исключает своего участия в выборах депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин.