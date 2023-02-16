Депутат Госдумы Гусев сообщил о выдвижении в мэры Москвы
Первый замглавы фракции «Справедливой России – За правду» (СР) в Госдуме Дмитрий Гусев будет баллотироваться в мэры Москвы, его кандидатуру поддержал лидер справороссов Сергей Миронов. Об этом Гусев сообщил «Ведомостям».
«На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин встретился с президентом. Это означает старт избирательной кампании. На этой неделе Сергей Михайлович Миронов заявил, что поддержит мою кандидатуру на выборах мэра, и сегодня мы на конференции регионального отделения обсудили предвыборную программу», — пояснил депутат.
Формально решение о выдвижении будет принято летом, уточнил Гусев. В основу предвыборной программы кандидата от «Справедливой России» войдут помощь многодетным семьям, в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте для семей с детьми (в перспективе справороссы хотят полностью освободить москвичей от платы за проезд), а также поддержка мобилизованных.
О том, что Гусев является основным претендентом на выдвижение в мэры Москвы от «Справедливой России», «Ведомости» сообщали 13 марта. Помимо него партийцы якобы рассматривали варианты выдвижения депутата Госдумы Михаила Делягина и сопредседателя партии Захара Прилепина. Пока ни одна партия не объявила о выдвижении кандидата в мэры Москвы. 24 января «Ведомости» писали, что от КПРФ, вероятнее всего, в мэры столицы пойдет депутат Госдумы Вадим Кумин (он баллотировался в 2018 г.). Также не исключает своего участия в выборах депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин.