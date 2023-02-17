Народный фронт отчитался о контроле за исполнением поручений в послании Путина
21 поручение из выпущенных по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в 2021 г. выполнено или снято с контроля Народного фронта (НФ), по 34-м исполнение идет успешно, сообщил «Ведомостям» представитель организации.
2 мая 2021 г. глава государства доверил НФ вести мониторинг 67 его поручений, отметил собеседник. «Каждый квартал президентское движение готовит своему лидеру подробный доклад о том, чего получилось достичь, какие направления требуют усиления контроля», – сказал он.
По пяти поручениям есть «незначительные проблемы», сообщил представитель НФ. «Еще не полностью достигнуто внедрение социального казначейства, системы, при которой все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна», без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребёнка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. Эта работа ведется, и Народный фронт будет добиваться, чтобы это произошло как можно быстрее», – заявил он.
Кроме того, НФ отмечает отставание в реализации федеральной программы строительства 1300 школ совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», но общий срок этого поручения – конец 2024 г. Ввод объектов культуры в целом ведется опережающими темпами, но в четырех субъектах есть риски недостижения планового результата – речь о ремонте зданий ДК в Республике Северная Осетия – Алания, Костромской и Томской областях, а также строительстве ДК во Владимирской области.
Есть и незначительные отставания по реализации программ противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности, сказал представитель НФ. Не завершено оснащение регионального сосудистого центра и пяти первичных сосудистых отделений медицинскими изделиями в Тверской области, а Томский областной онкологический диспансер на 120 коек с поликлиникой не введен в срок. Регион направил письмо в Минздрав РФ с просьбой о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию на 2023 г.
Основной акцент в послании президента в 2021 г. был сделан на социально-экономических проблемах, писали «Ведомости». Главной задачей он называл восстановление и рост доходов граждан.
Послание президента Федеральному собранию в 2023 г. состоится 21 февраля – в годовщину признания Россией независимости ДНР и ЛНР – и начнется в полдень. По Конституции глава государства обращается с ежегодными посланиями о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Последний раз послание президента проходило 21 апреля 2021 г., в 2022 г. оно не состоялось. Кроме того, Путин не выступал с ним и в 2017 г. Вместо этого он обратился к Федеральному собранию 1 марта 2018 г., когда шла его избирательная кампания.
В декабре 2022 г., комментируя тему послания, президент нашел две этих ситуации похожими. «Динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично, поэтому очень, не очень, но сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно», – заявил президент. Он отметил, что в других своих выступлениях так или иначе затрагивал какие-то темы из тех, которые могли быть сказаны в послании.