Эксперты оценили возможные темы послания президента

Эксперты оценили возможные темы послания президентаОн может рассказать о работе с новыми территориями, обновлении элиты и формате победы
Главной темой послания президента Федеральному собранию 21 февраля может стать единство – консолидация общества в период спецоперации на Украине и иных вызовов, считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Важные вопросы, которые может затронуть Владимир Путин, – это формат победы в спецоперации, возможные драйверы экономического роста, технологический суверенитет решения в области социальной политики (в том числе в отношении военнослужащих и их семей), политика в новых регионах России, контуры политики сдерживания США и ЕС, сказал он «Ведомостям».
21 февраля – годовщина признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Соответствующие указы Путин подписал в 2022 г. Точную дату послания, которое состоится в Гостином дворе, назвал журналистам 10 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сообщил, что Путин сделает акцент на «текущей ситуации», и подтвердил, что он будет говорить о конфликте на Украине, экономике и социальных проблемах. Также на выступление главы государства будут приглашены участники спецоперации.
Ранее источник «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорил, что 21 февраля – «ориентировочная дата» послания и окончательное решение будет принято в пятницу, 10 февраля. А собеседник в госструктурах обращал внимание на плотный график президента 22 февраля, после которого начнутся выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества, поэтому логичнее выступить с посланием до этого.
Ситуация в стране, в обществе в связи с проведением спецоперации будет центральной темой выступления Путина, не сомневается директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков – речь пойдет о ее целях, о новых территориях, социальной политике. «Послание будет комплексным, в нем будут затронуты все приоритетные вопросы, которые общество ждет от власти и которые власть считает необходимым донести обществу», – заявил он «Ведомостям». Как и Орлов, эксперт ожидает, что Путин затронет темы экономического роста и новых регионов, а еще вопросы «будущего, стратегии, отношений с миром, развития новых институтов».
Политолог Алексей Чадаев полагает, что о международной политике может быть сказано какое-то количество «ритуальных» фраз. «Возможно, будет реакция на какие-то новые события, например, на расследование о взрывах на «потоках» [газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2»]», – сказал он «Ведомостям».
Чадаев надеется, что в послании президента будут проанализированы ошибки власти и «околовласти», связанные с проведением спецоперации, и сделаны выводы – как по военному аспекту, так и по невоенному. «Здесь речь о том, как сработала система, какие вызовы, с чем мы справились, что работает, как мы должны измениться, чтобы победить», – говорит он.
Орлов называет еще одну возможную подтему послания – механизм обновления элиты и ускорение этого процесса. Сейчас он может включать в себя «волновые» кадровые решения, систему национальных кадровых конкурсов («Лидеры России», «Политстартап» и др.), ускорение и распространение антикоррупционных процедур, а также преференции для выдвижения молодежи на значимые посты.
21 февраля как дата послания – это условное пересечение годовщины начала спецоперации и старта «года больших выборов», отметил эксперт. В сентябре 2023 г. пройдет кампания по выборам губернаторов и депутатов региональных парламентов, а через полгода – президентская. «Владимир Путин как очевидный главный кандидат на выборах 2024 г. должен заявить о целях, ценностях и основных направлениях политики России», – уверен он. Чадаев, в свою очередь, считает какую-либо перекличку с будущими выборами маловероятной, он не думает, что будет звучать повестка президентской кампании.
По Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Последний раз послание президента было 21 апреля 2021 г., в 2022 г. оно не состоялось. Кроме того, Путин не выступал с ним и в 2017 г. Вместо этого он обратился к Федеральному собранию 1 марта 2018 г., когда шла его избирательная кампания.
В декабре 2022 г., комментируя тему послания, президент нашел две этих ситуации похожими. «Динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично, поэтому очень, не очень, но сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно», – заявил президент. Он отметил, что в других своих выступлениях так или иначе затрагивал какие-то темы из тех, которые могли быть сказаны в послании.