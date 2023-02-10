Эксперты оценили возможные темы послания президента

В декабре 2022 г., комментируя тему послания, президент нашел две этих ситуации похожими. «Динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично, поэтому очень, не очень, но сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно», – заявил президент. Он отметил, что в других своих выступлениях так или иначе затрагивал какие-то темы из тех, которые могли быть сказаны в послании.