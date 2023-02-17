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Финляндия не отзовет заявку в НАТО при отказе Турции от одобрения членства Швеции

Ведомости

Финляндия не станет отзывать заявку страны на вступление в НАТО, если Турция решит не ратифицировать членство Швеции, заявил президент страны Саули Ниинистё, передает Yle.

«Мы не хотим отзывать нашу заявку и не можем этого сделать», – сказал он.

При этом президент выразил надежду, что Финляндия присоединится к альянсу вместе со Швецией.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. На данный момент только две страны блока НАТО – Венгрия и Турция – не ратифицировали протоколы о присоединении двух стран Северной Европы к альянсу.

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Согласно подписанным в июне договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.

Новый виток напряженности в отношениях Швеции и Турции вызвали несколько акций радикального толка. 21 января ультраправый датский политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Акция была согласована с мэрией, а Палудан заплатил положенный за подобное выступление взнос.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме. 24 января глава МИД Финляндии Пекка Хаависто не исключал, что его страна может продолжить процесс вступления в НАТО без Швеции, но затем заявил, что финская позиция о вступлении вместе с соседом не изменилась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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