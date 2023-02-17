Финляндия не отзовет заявку в НАТО при отказе Турции от одобрения членства Швеции
Финляндия не станет отзывать заявку страны на вступление в НАТО, если Турция решит не ратифицировать членство Швеции, заявил президент страны Саули Ниинистё, передает Yle.
«Мы не хотим отзывать нашу заявку и не можем этого сделать», – сказал он.
При этом президент выразил надежду, что Финляндия присоединится к альянсу вместе со Швецией.
Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. На данный момент только две страны блока НАТО – Венгрия и Турция – не ратифицировали протоколы о присоединении двух стран Северной Европы к альянсу.
Согласно подписанным в июне договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.
Новый виток напряженности в отношениях Швеции и Турции вызвали несколько акций радикального толка. 21 января ультраправый датский политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Акция была согласована с мэрией, а Палудан заплатил положенный за подобное выступление взнос.
После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме. 24 января глава МИД Финляндии Пекка Хаависто не исключал, что его страна может продолжить процесс вступления в НАТО без Швеции, но затем заявил, что финская позиция о вступлении вместе с соседом не изменилась.