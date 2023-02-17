Финляндия не отзовет заявку в НАТО при отказе Турции от одобрения членства Швеции

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме. 24 января глава МИД Финляндии Пекка Хаависто не исключал, что его страна может продолжить процесс вступления в НАТО без Швеции, но затем заявил, что финская позиция о вступлении вместе с соседом не изменилась.