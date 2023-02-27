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Лавров заявил о срыве планов Запада по «расчленению» России

Ведомости

Запад хотел изолировать и разрушить Россию, однако эти планы удалось сорвать. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании с главами территориальных органов МИДа.

«Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, но и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества», — отметил он (цитата по «РИА Новости»). 

Ранее сегодня в ходе совещания Лавров заявил, что около 20 государств хотят присоединиться к ШОС и БРИКС. Он обратил внимание, что число стран резко выросло за последние несколько лет, включая год проведение спецоперации России на Украине. 

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что целью Запада является обретение «безграничной власти». Он обвинил США и НАТО в развертывании у российских границ военных баз и подчеркнул, что западные страны открыто говорят о желании «нанести стратегическое поражение России». Путин добавил, что западные страны развернули против России «экономический фронт», пытались «обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию», однако их расчеты не оправдались. Президент РФ подчеркнул, что «Запад нигде ничего не добился и не добьется». 

В начале февраля, поздравляя российских дипломатов с профессиональным праздником, Путин отметил, что благодаря усилиям сотрудников МИДа Западу не удалось изолировать Россию на международной арене. Он также обратил внимание на активизацию сотрудничества с государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных