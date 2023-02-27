Лавров заявил о срыве планов Запада по «расчленению» России

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что целью Запада является обретение «безграничной власти». Он обвинил США и НАТО в развертывании у российских границ военных баз и подчеркнул, что западные страны открыто говорят о желании «нанести стратегическое поражение России». Путин добавил, что западные страны развернули против России «экономический фронт», пытались «обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию», однако их расчеты не оправдались. Президент РФ подчеркнул, что «Запад нигде ничего не добился и не добьется».