Минобороны сообщило об отражении массированной атаки беспилотников в Крыму
Российские военные предотвратили попытку проведения украинской стороной массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО», – отметил он.
По словам Конашенкова, еще четыре украинских беспилотника выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено.
Накануне, 28 февраля, рядом с деревней Губастово в Коломне упал беспилотник. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предположил, что целью дрона был объект гражданской инфраструктуры. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. В «Газпроме» уточнили, что беспилотник упал рядом со станцией «Воскресенск», на работу станции это не повлияло.
В тот же день Минобороны РФ отчиталось о пресечении атак дронов в Адыгее и в Краснодарском крае. Кроме того, 28 февраля небо над Санкт-Петербургом было закрыто на два часа, правительство города приостановило прием и отправление самолетов в аэропорту «Пулково».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. В начале февраля президент России Владимир Путин призвал Минобороны не допускать обстрелов приграничных регионов России.