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Минобороны сообщило об отражении массированной атаки беспилотников в Крыму

Ведомости

Российские военные предотвратили попытку проведения украинской стороной массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО», – отметил он.

По словам Конашенкова, еще четыре украинских беспилотника выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено.

Накануне, 28 февраля, рядом с деревней Губастово в Коломне упал беспилотник. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предположил, что целью дрона был объект гражданской инфраструктуры. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. В «Газпроме» уточнили, что беспилотник упал рядом со станцией «Воскресенск», на работу станции это не повлияло.

В тот же день Минобороны РФ отчиталось о пресечении атак дронов в Адыгее и в Краснодарском крае. Кроме того, 28 февраля небо над Санкт-Петербургом было закрыто на два часа, правительство города приостановило прием и отправление самолетов в аэропорту «Пулково».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. В начале февраля президент России Владимир Путин призвал Минобороны не допускать обстрелов приграничных регионов России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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