Минобороны сообщило об отражении массированной атаки беспилотников в Крыму

Накануне, 28 февраля, рядом с деревней Губастово в Коломне упал беспилотник. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предположил, что целью дрона был объект гражданской инфраструктуры. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. В «Газпроме» уточнили, что беспилотник упал рядом со станцией «Воскресенск», на работу станции это не повлияло.