Газета
Политика

Минобороны сообщило о действиях ВС России на Купянском и Донецком направлениях

Ведомости

Российские войска за прошедшие сутки провели активные действия на Купянском и Донецком направлениях, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

На Купянском направлении ВС России ударили по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка Харьковской области и Новоселовское (ЛНР). Потери украинской стороны составили до 100 военнослужащих убитых и раненными, один танк и боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении всего было уничтожено до 210 военнослужащих противника, две боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. Также был поражен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ под Авдеевкой.

Российские подразделения на Краснолиманском направлении атаковали подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и ДНР и Червонопоповки в ЛНР, уничтожив, как утверждается, свыше 210 военнослужащих противника и гаубицу Д-20.

На Херсонском, Южнодонецком и Запорожском направлениях российская сторона продолжила наносить удары авиацией и артиллерией.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Ранее по теме: Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных