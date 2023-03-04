Газета
Политика

Reuters: Байдену удалили злокачественное образование на коже

Ведомости

Президент США Джо Байден в феврале перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже, дальнейшее лечение не требуется, заявил врач Белого дома Кевин О'Коннор. Об этом со ссылкой на письмо врача сообщает Reuters.

Байдену успешно удалили на груди базальноклеточную карциному – распространенную форму рака кожи, которая не имеет тенденции к распространению или образованию метастаз. Президент будет находиться под наблюдением в рамках текущего лечения, уточнил О'Коннор.

Ранее врачи после медицинского осмотра Байдена заявили, что 80-летний президент США является здоровым и «годным к службе». Тогда стало известно, что небольшое образование с его кожи удалили и отправили на биопсию, пишет Reuters.

В августе 2022 г. агентство Bloomberg со ссылкой на помощников и советников Байдена сообщило, что он объявит о планах избираться на второй срок после выборов в конгресс. В начале октября Белый дом подтвердил намерение действующего президента переизбираться в 2024 г. Байден победил Дональда Трампа на президентских выборах 2020 г. В свою очередь Трамп отказался признавать поражение и неоднократно заявлял, что выборы были сфальсифицированы и что он намерен участвовать в следующей президентской гонке.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных