Reuters: Байдену удалили злокачественное образование на коже

В августе 2022 г. агентство Bloomberg со ссылкой на помощников и советников Байдена сообщило, что он объявит о планах избираться на второй срок после выборов в конгресс. В начале октября Белый дом подтвердил намерение действующего президента переизбираться в 2024 г. Байден победил Дональда Трампа на президентских выборах 2020 г. В свою очередь Трамп отказался признавать поражение и неоднократно заявлял, что выборы были сфальсифицированы и что он намерен участвовать в следующей президентской гонке.