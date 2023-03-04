Reuters: Байдену удалили злокачественное образование на коже
Президент США Джо Байден в феврале перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже, дальнейшее лечение не требуется, заявил врач Белого дома Кевин О'Коннор. Об этом со ссылкой на письмо врача сообщает Reuters.
Байдену успешно удалили на груди базальноклеточную карциному – распространенную форму рака кожи, которая не имеет тенденции к распространению или образованию метастаз. Президент будет находиться под наблюдением в рамках текущего лечения, уточнил О'Коннор.
Ранее врачи после медицинского осмотра Байдена заявили, что 80-летний президент США является здоровым и «годным к службе». Тогда стало известно, что небольшое образование с его кожи удалили и отправили на биопсию, пишет Reuters.
В августе 2022 г. агентство Bloomberg со ссылкой на помощников и советников Байдена сообщило, что он объявит о планах избираться на второй срок после выборов в конгресс. В начале октября Белый дом подтвердил намерение действующего президента переизбираться в 2024 г. Байден победил Дональда Трампа на президентских выборах 2020 г. В свою очередь Трамп отказался признавать поражение и неоднократно заявлял, что выборы были сфальсифицированы и что он намерен участвовать в следующей президентской гонке.