Минобороны заявило об уничтожении до 490 украинских военных на Донецком направлении
Подразделения Южной группировки войск уничтожили за последние сутки до 490 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
На Донецком направлении также были уничтожены за сутки три боевые машины пехоты, один танк, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, а также одна американская система М777, уточнили в Минобороны.
Ведомство сообщило о потерях противника и на других направлениях. В частности, на Южнодонецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 80 человек, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20.
Помимо этого были сбиты два вертолета Ми-8 в ДНР и Днепропетровской области, еще один украинский вертолет средства ПВО сбили в Запорожской области. Российские силы также уничтожили 11 беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях, добавили в Минобороны.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.