МВД Карабаха сообщило о гибели полицейских при обстреле со стороны Азербайджана
Машина паспортно-визового отдела полиции Нагорного Карабаха попала под обстрел со стороны военных Азербайджана, погибли три человека, еще один получил ранение, сообщается в воскресенье на сайте МВД республики.
Как заявили в ведомстве, сотрудники полиции были убиты 5 марта около 10:00 в районе Хайпалу в результате «диверсионного проникновения» группы вооруженных сил Азербайджана.
Минобороны Азербайджана при этом обвинило Армению в «очередной провокации» и возложило ответственность за случившееся на военно-политическое руководство страны. В ведомстве пояснили, что подразделения азербайджанской армии утром 5 марта пытались задержать для проверки транспортные средства, которые, как предполагается, перевозили по дороге Ханкенди - Халфали - Туршсу «военное снаряжение, боеприпасы и личный состав».
«С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон», – говорится в сообщении минобороны.
В Баку также заявили, что азербайджанская сторона «доводит до сведения командования российского миротворческого контингента, что выполнение пунктов трехстороннего заявления должно быть обеспечено безоговорочно и в полном объеме». Там напомнили, что единственным разрешенным путем, по которому можно передвигаться между Карабахом и Арменией, является дорога Ханкенди -Лачин, а перевозки по другим маршрутам «категорически недопустимы».
«Произошедший сегодня инцидент еще раз подтверждает необходимость создания Азербайджаном соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин - Ханкенди. Факт осуществления Арменией военных перевозок в Карабахский экономический район Азербайджана является продолжением агрессии и политики террора этой страны против Азербайджана», – заявили в ведомстве.
С начала декабря 2022 г. армянская сторона говорит о фактической блокаде Лачинского коридора в Карабахе азербайджанскими активистами, в результате чего в армянских населенных пунктах наблюдается дефицит товаров первой необходимости. Азербайджан отвечает обвинениями в провозе оружия через коридор.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля предложил организовать на армяно-азербайджанской границе КПП в районе Лачинского коридора и планируемого Зангезурского коридора, который должен связать основную азербайджанскую территорию с Нахичеванью согласно договоренностям ноября 2020 г. Но МИД Армении выступил против этого предложения.