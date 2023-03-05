МВД Карабаха сообщило о гибели полицейских при обстреле со стороны Азербайджана

В Баку также заявили, что азербайджанская сторона «доводит до сведения командования российского миротворческого контингента, что выполнение пунктов трехстороннего заявления должно быть обеспечено безоговорочно и в полном объеме». Там напомнили, что единственным разрешенным путем, по которому можно передвигаться между Карабахом и Арменией, является дорога Ханкенди -Лачин, а перевозки по другим маршрутам «категорически недопустимы».