Газета
Политика

МВД Карабаха сообщило о гибели полицейских при обстреле со стороны Азербайджана

Ведомости

Машина паспортно-визового отдела полиции Нагорного Карабаха попала под обстрел со стороны военных Азербайджана, погибли три человека, еще один получил ранение, сообщается в воскресенье на сайте МВД республики.  

Как заявили в ведомстве, сотрудники полиции были убиты 5 марта около 10:00 в районе Хайпалу в результате «диверсионного проникновения» группы вооруженных сил Азербайджана. 

Минобороны Азербайджана при этом обвинило Армению в «очередной провокации» и возложило ответственность за случившееся на военно-политическое руководство страны. В ведомстве пояснили, что подразделения азербайджанской армии утром 5 марта пытались задержать для проверки транспортные средства, которые, как предполагается, перевозили по дороге Ханкенди - Халфали - Туршсу «военное снаряжение, боеприпасы и личный состав».

«С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон», – говорится в сообщении минобороны.

Ранее по теме: Минобороны заявило о нарушении режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта

В Баку также заявили, что азербайджанская сторона «доводит до сведения командования российского миротворческого контингента, что выполнение пунктов трехстороннего заявления должно быть обеспечено безоговорочно и в полном объеме». Там напомнили, что единственным разрешенным путем, по которому можно передвигаться между Карабахом и Арменией, является дорога Ханкенди -Лачин, а перевозки по другим маршрутам «категорически недопустимы».

«Произошедший сегодня инцидент еще раз подтверждает необходимость создания Азербайджаном соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин - Ханкенди. Факт осуществления Арменией военных перевозок в Карабахский экономический район Азербайджана является продолжением агрессии и политики террора этой страны против Азербайджана», – заявили в ведомстве.

С начала декабря 2022 г. армянская сторона говорит о фактической блокаде Лачинского коридора в Карабахе азербайджанскими активистами, в результате чего в армянских населенных пунктах наблюдается дефицит товаров первой необходимости. Азербайджан отвечает обвинениями в провозе оружия через коридор.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля предложил организовать на армяно-азербайджанской границе КПП в районе Лачинского коридора и планируемого Зангезурского коридора, который должен связать основную азербайджанскую территорию с Нахичеванью согласно договоренностям ноября 2020 г. Но МИД Армении выступил против этого предложения.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных