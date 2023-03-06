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США не выдали визы российским делегатам в ООН

Ведомости

США не стали выдавать визы российским дипломатам, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам кибербезопасности, сообщила представитель МИД РФ Ирина Тяжлова, передает ТАСС.

«США в очередной раз безосновательно, в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации... Это является грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН», – сказала она.

Дипломат обратила внимание на то, что ранее США аналогичным образом поступали по отношению к главе российской делегации, а также представителям делегаций других стран, что подрывает ключевой для ООН принцип суверенного равенства государств. Россия призвала секретариат ООН принять меры в связи с невыдачей виз российским делегатам, добавила Тяжлова.

Ранее в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад усиливает информационную блокаду России. По его оценке, США и Великобритания продолжают блоковую палочную дисциплину внутри коллективного Запада, в результате чего желающие поддерживать связи с Россией, в том числе по парламентской линии, оказываются в затруднительном положении.

Россия при этом проводит пересмотр обязательств в международных организациях, со стороны которых происходит ущемление интересов страны, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных