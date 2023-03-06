США не выдали визы российским делегатам в ООН

Ранее в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад усиливает информационную блокаду России. По его оценке, США и Великобритания продолжают блоковую палочную дисциплину внутри коллективного Запада, в результате чего желающие поддерживать связи с Россией, в том числе по парламентской линии, оказываются в затруднительном положении.