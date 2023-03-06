США не выдали визы российским делегатам в ООН
США не стали выдавать визы российским дипломатам, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам кибербезопасности, сообщила представитель МИД РФ Ирина Тяжлова, передает ТАСС.
«США в очередной раз безосновательно, в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации... Это является грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН», – сказала она.
Дипломат обратила внимание на то, что ранее США аналогичным образом поступали по отношению к главе российской делегации, а также представителям делегаций других стран, что подрывает ключевой для ООН принцип суверенного равенства государств. Россия призвала секретариат ООН принять меры в связи с невыдачей виз российским делегатам, добавила Тяжлова.
Ранее в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад усиливает информационную блокаду России. По его оценке, США и Великобритания продолжают блоковую палочную дисциплину внутри коллективного Запада, в результате чего желающие поддерживать связи с Россией, в том числе по парламентской линии, оказываются в затруднительном положении.
Россия при этом проводит пересмотр обязательств в международных организациях, со стороны которых происходит ущемление интересов страны, добавил он.