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Путин назначил Гиричева на должность замдиректора ФСИН

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), следует из указа главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить генерал-майора внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе. Гиричев освобожден от ранее занимаемой должности – главы УФСИН по Владимирской области.

27 февраля Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совета безопасности. Сейчас секретарем Совбеза является Николай Патрушев. Согласно информации на сайте органа, у секретаря Совбеза есть заместители и помощники.

В 1996 г. Гиричев был назначен младшим инспектором следственного изолятора в Иркутской области. Его неоднократно повышали. Должность главы УФСИН по Владимирской области он занимал с весны 2020 г. Гиричев награжден медалями «За доблесть», «За усердие» II степени, «За усердие в службе» I степени и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных