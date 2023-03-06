Путин назначил Гиричева на должность замдиректора ФСИН

В 1996 г. Гиричев был назначен младшим инспектором следственного изолятора в Иркутской области. Его неоднократно повышали. Должность главы УФСИН по Владимирской области он занимал с весны 2020 г. Гиричев награжден медалями «За доблесть», «За усердие» II степени, «За усердие в службе» I степени и др.