Путин назначил Гиричева на должность замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), следует из указа главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить генерал-майора внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе. Гиричев освобожден от ранее занимаемой должности – главы УФСИН по Владимирской области.
27 февраля Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совета безопасности. Сейчас секретарем Совбеза является Николай Патрушев. Согласно информации на сайте органа, у секретаря Совбеза есть заместители и помощники.
В 1996 г. Гиричев был назначен младшим инспектором следственного изолятора в Иркутской области. Его неоднократно повышали. Должность главы УФСИН по Владимирской области он занимал с весны 2020 г. Гиричев награжден медалями «За доблесть», «За усердие» II степени, «За усердие в службе» I степени и др.