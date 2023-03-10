Аксенов пообещал передать квартиру Зеленского в Крыму малообеспеченным семьям

«Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу. Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую. Это не самоцель – у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас – это победить их, и мы победим, это без вариантов», – сказал он.