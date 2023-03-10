Аксенов пообещал передать квартиру Зеленского в Крыму малообеспеченным семьям
Квартира президента Украины Владимира Зеленского в Крыму может быть передана малообеспеченным или многодетным семьям. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в разговоре с «РИА Новости».
«Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу. Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую. Это не самоцель – у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас – это победить их, и мы победим, это без вариантов», – сказал он.
Аксенов также добавил, что дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму будет готов в конце марта.
Семье Зеленского принадлежит квартира в поселке Ливадия в Ялте и парковочное место там же, их площадь составляет 129,8 и 16,1 кв. м. соответственно. Имущество зарегистрировано на жену Зеленского Елену, она купила квартиру в 2013 г., когда Крым еще входил в состав Украины.
В апреле 2022 г. депутаты Госсовета Крыма внесли в Госдуму законопроект, который дает возможность принудительно изымать имущество граждан из недружественных стран. Поправки предлагается внести в ч. 1 ст. 235 Гражданского кодекса («основания прекращения права собственности»). Однако Совет при президенте по кодификации счел этот проект противоречащим Конституции и потому не поддержал его. Несмотря на это, в октябре депутаты Госсовета Крыма поддержали изменения.