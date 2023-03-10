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Аксенов пообещал передать квартиру Зеленского в Крыму малообеспеченным семьям

Ведомости

Квартира президента Украины Владимира Зеленского в Крыму может быть передана малообеспеченным или многодетным семьям. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в разговоре с «РИА Новости».

«Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу. Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую. Это не самоцель – у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас – это победить их, и мы победим, это без вариантов», – сказал он. 

Аксенов также добавил, что дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму будет готов в конце марта. 

Семье Зеленского принадлежит квартира в поселке Ливадия в Ялте и парковочное место там же, их площадь составляет 129,8 и 16,1 кв. м. соответственно. Имущество зарегистрировано на жену Зеленского Елену, она купила квартиру в 2013 г., когда Крым еще входил в состав Украины. 

В апреле 2022 г. депутаты Госсовета Крыма внесли в Госдуму законопроект, который дает возможность принудительно изымать имущество граждан из недружественных стран. Поправки предлагается внести в ч. 1 ст. 235 Гражданского кодекса («основания прекращения права собственности»). Однако Совет при президенте по кодификации счел этот проект противоречащим Конституции и потому не поддержал его. Несмотря на это, в октябре депутаты Госсовета Крыма поддержали изменения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных