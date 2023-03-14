В Казахстане анонсировали визит Путина

В предыдущий раз Путин и Токаев встречались 28 ноября 2022 г. в Москве после переизбрания последнего на пост президента Казахстана. Тогда главы государств обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. Путин и Токаев также подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В ней лидеры России и Казахстана выступили за совместное наращивание потенциала Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, стороны договорились расширять взаимодействие по санитарно-эпидемиологическому благополучию, реализовывать проекты по борьбе с инфекциями, а также укреплять сотрудничество в энергетике, создавать условия для транзита энергоресурсов в третьи страны.