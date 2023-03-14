В Казахстане анонсировали визит Путина
Президент России Владимир Путин в этом году посетит Казахстан. Об этом сообщается на сайте президента республики.
«В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным глава государства [Касым-Жомарт Токаев] отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан», – сказано в сообщении.
Помимо этого Токаев обсудил с российским послом «текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства».
В предыдущий раз Путин и Токаев встречались 28 ноября 2022 г. в Москве после переизбрания последнего на пост президента Казахстана. Тогда главы государств обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. Путин и Токаев также подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В ней лидеры России и Казахстана выступили за совместное наращивание потенциала Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, стороны договорились расширять взаимодействие по санитарно-эпидемиологическому благополучию, реализовывать проекты по борьбе с инфекциями, а также укреплять сотрудничество в энергетике, создавать условия для транзита энергоресурсов в третьи страны.
6 марта Путин и Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние торговые отношения в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях, а также договорились о дальнейшем укреплении российско-казахстанских союзнических отношений.