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В Казахстане анонсировали визит Путина

Ведомости

Президент России Владимир Путин в этом году посетит Казахстан. Об этом сообщается на сайте президента республики.

«В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным глава государства [Касым-Жомарт Токаев] отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан», – сказано в сообщении. 

Помимо этого Токаев обсудил с российским послом «текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства».

В предыдущий раз Путин и Токаев встречались 28 ноября 2022 г. в Москве после переизбрания последнего на пост президента Казахстана. Тогда главы государств обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. Путин и Токаев также подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В ней лидеры России и Казахстана выступили за совместное наращивание потенциала Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, стороны договорились расширять взаимодействие по санитарно-эпидемиологическому благополучию, реализовывать проекты по борьбе с инфекциями, а также укреплять сотрудничество в энергетике, создавать условия для транзита энергоресурсов в третьи страны.

6 марта Путин и Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние торговые отношения в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях, а также договорились о дальнейшем укреплении российско-казахстанских союзнических отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных