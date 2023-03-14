В Госдуму внесли проект об упрощенном признании военных погибшими и пропавшими без вести

Согласно действующему законодательству, для признания смерти пропавшего без вести нужно ждать два года с момента окончания боевых действий, напомнил Турчак. Авторы законопроекта предлагают признавать гибель военного по заявлению командира, который видел его смерть. Если свидетелей гибели военнослужащего не было, то его признают пропавшим без вести не более чем через полгода. После этого родные смогут обратиться в суд, чтобы признать бойца погибшим, пояснил Турчак.