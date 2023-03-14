В Госдуму внесли проект об упрощенном признании военных погибшими и пропавшими без вести
Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект, сокращающий сроки признания военных погибшими и пропавшими без вести. Об этом сообщил руководитель группы, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
«Процедура признания бойцов пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам. Она больше не будет длиться годами или месяцами. Соответствующие законопроекты Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму», — написал он в своем Telegram-канале.
Турчак назвал проблему «очень болезненной» для семей, которые попали в такую ситуацию. Он отметил, что в условиях боевых действий подтверждение смерти человека является долгим процессом, из-за чего семьи погибших могут длительное время оставаться без положенных им выплат и других мер социальной поддержки.
Согласно действующему законодательству, для признания смерти пропавшего без вести нужно ждать два года с момента окончания боевых действий, напомнил Турчак. Авторы законопроекта предлагают признавать гибель военного по заявлению командира, который видел его смерть. Если свидетелей гибели военнослужащего не было, то его признают пропавшим без вести не более чем через полгода. После этого родные смогут обратиться в суд, чтобы признать бойца погибшим, пояснил Турчак.
Он уточнил, что документ будет касаться всех случаев с 24 февраля 2022 г. Изменения распространятся на военнослужащих, в том числе мобилизованных, которые пропали без вести или погибли в ходе боевых действий на Украине. Турчак выразил надежду, что Госдума рассмотрит законопроекты «максимально оперативно».
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизации, социальной и правовой защиты граждан, принимающих участие в спецоперации, и их семей 20 декабря 2022 г. В том же месяце состоялось первое заседание.
В феврале Турчак сообщил, что группа направила президенту доклад. Сегодня он уточнил, что в докладе в том числе был отражен вопрос сокращения сроков признания военных погибшими и пропавшими без вести.