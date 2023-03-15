Саудовская Аравия пригрозила отказом от поставок нефти в случае введения потолка цен

«Если на экспорт саудовской нефти будет наложен предел цен, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая налагает предел цен на наши поставки», – заявил министр. Он подчеркнул, что в этом случае страна сократит добычу нефти. «И я не удивлюсь, если другие поступят так же», – заключил он.