Саудовская Аравия пригрозила отказом от поставок нефти в случае введения потолка цен
Эр-Рияд откажется от поставок нефти в страны, в которых введут ограничения на ее цену, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью изданию Energy Intelligence.
«Если на экспорт саудовской нефти будет наложен предел цен, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая налагает предел цен на наши поставки», – заявил министр. Он подчеркнул, что в этом случае страна сократит добычу нефти. «И я не удивлюсь, если другие поступят так же», – заключил он.
В частности, министр рассказал про «новые уровни риска и неопределенности» из-за американского законопроекта NOPEC. По его мнению, антикартельный проект усугубит волатильность рынка и окажет негативное влияние на нефтяную отрасль.
NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act – Закон о запрете нефтедобывающих и экспортирующих картелей) – антикартельный законопроект, который был представлен конгрессом США, но так и не был принят. Согласно ему, США смогут предъявлять иски странам – участницам соглашения ОПЕК и их партнерам.
5 декабря 2022 г. страны G7, Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Также страны G7 и ЕС установили ограничение экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например, дизель) на уровне $100 за баррель, а на более дешевые (мазут) – на уровне $45 за баррель.
14 марта помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что Вашингтон и ЕС планируют провести обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты. При этом Харрис допустил, что Брюссель может понизить его на $5.
Власти РФ неоднократно говорили, что не будут поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к ценовому потолку на российские нефть и газ. 27 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен, – согласно ему, вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены.