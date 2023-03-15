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Политика

Саудовская Аравия пригрозила отказом от поставок нефти в случае введения потолка цен

Ведомости

Эр-Рияд откажется от поставок нефти в страны, в которых введут ограничения на ее цену, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью изданию Energy Intelligence.

«Если на экспорт саудовской нефти будет наложен предел цен, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая налагает предел цен на наши поставки», – заявил министр. Он подчеркнул, что в этом случае страна сократит добычу нефти. «И я не удивлюсь, если другие поступят так же», – заключил он.

В частности, министр рассказал про «новые уровни риска и неопределенности» из-за американского законопроекта NOPEC. По его мнению, антикартельный проект усугубит волатильность рынка и окажет негативное влияние на нефтяную отрасль.

NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act – Закон о запрете нефтедобывающих и экспортирующих картелей) – антикартельный законопроект, который был представлен конгрессом США, но так и не был принят. Согласно ему, США смогут предъявлять иски странам – участницам соглашения ОПЕК и их партнерам.

5 декабря 2022 г. страны G7, Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Также страны G7 и ЕС установили ограничение экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например, дизель) на уровне $100 за баррель, а на более дешевые (мазут) – на уровне $45 за баррель.

14 марта помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что Вашингтон и ЕС планируют провести обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты. При этом Харрис допустил, что Брюссель может понизить его на $5.

Власти РФ неоднократно говорили, что не будут поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к ценовому потолку на российские нефть и газ. 27 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен, – согласно ему, вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены.

Ранее по теме: «Нет ОПЕК»: США хотят обвинить картель в монополизме

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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