МИД: США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией
Представители США, Евросоюза и Канады пытаются оказать давление на страны Африки, чтобы те перестали сотрудничать с Россией, заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров в комментарии «РИА Новости».
«Прежде всего, буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран: из Канады, Великобритании, а также из Евросоюза. Они чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией», – рассказал он.
В качестве примера он привел африканское турне главы минфина США Джанет Йеллен, в ходе которого чиновник обсуждала антироссийские санкции во всех странах, которые посетила, пригрозив последствиями за их нарушение.
С 7 по 9 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Мали, Мавританию и Судан, а ранее с 23 по 27 января побывал в ЮАР, Эсватини (ранее страна называлась Свазиленд), Анголе и Эритрее. В ходе встреч с главами МИД этих стран Лавров обсудил военное, экономическое и продовольственное сотрудничество. Африканское турне Лаврова было воспринято как важное событие в международной жизни и в России, и за рубежом, отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, поскольку для мировых держав эти страны представляют большую важность из-за их числа и активности на международной арене.