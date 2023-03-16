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МИД: США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией

Ведомости

Представители США, Евросоюза и Канады пытаются оказать давление на страны Африки, чтобы те перестали сотрудничать с Россией, заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров в комментарии «РИА Новости».

«Прежде всего, буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран: из Канады, Великобритании, а также из Евросоюза. Они чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией», – рассказал он.

В качестве примера он привел африканское турне главы минфина США Джанет Йеллен, в ходе которого чиновник обсуждала антироссийские санкции во всех странах, которые посетила, пригрозив последствиями за их нарушение.

С 7 по 9 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Мали, Мавританию и Судан, а ранее с 23 по 27 января побывал в ЮАР, Эсватини (ранее страна называлась Свазиленд), Анголе и Эритрее. В ходе встреч с главами МИД этих стран Лавров обсудил военное, экономическое и продовольственное сотрудничество. Африканское турне Лаврова было воспринято как важное событие в международной жизни и в России, и за рубежом, отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, поскольку для мировых держав эти страны представляют большую важность из-за их числа и активности на международной арене.

Ранее по теме: Лавров нашел в Африке новые возможности для России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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