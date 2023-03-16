МИД: США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией

С 7 по 9 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Мали, Мавританию и Судан, а ранее с 23 по 27 января побывал в ЮАР, Эсватини (ранее страна называлась Свазиленд), Анголе и Эритрее. В ходе встреч с главами МИД этих стран Лавров обсудил военное, экономическое и продовольственное сотрудничество. Африканское турне Лаврова было воспринято как важное событие в международной жизни и в России, и за рубежом, отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, поскольку для мировых держав эти страны представляют большую важность из-за их числа и активности на международной арене.