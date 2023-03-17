Путин примет участие в парламентской конференции «Россия - Африка»

Эта конференция носит характер подготовительного мероприятия ко II саммиту «Россия - Африка», который состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Сейчас идет подготовка к этому мероприятию, сказал Ушаков: «Этот саммит, который будет проведен в Петербурге, несет важное значение для дальнейшего развития всего комплекса отношений – и политических, и торгово-экономических, и военно-технических – между Россией и африканскими странами». В Петербург приедут главы многих африканских государств и региональных организаций. До саммита будет проведено еще более 100 мероприятий между российскими и африканскими представителями.