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Путин примет участие в парламентской конференции «Россия - Африка»

Ведомости

Президент России Владимир Путин 20 марта примет участие во Второй международной парламентской конференции «Россия - Африка». Об этом журналистам сказал помощник президента Юрий Ушаков. Эта конференция пройдет 19-20 марта под эгидой Государственной думы. В ней примут участие делегации 40 стран Африки, в том числе 14 глав законодательных органов. Всего же ожидается более 200 африканских парламентариев различного ранга. В этой конференции также примут участие российские и африканские эксперты.

Эта конференция носит характер подготовительного мероприятия ко II саммиту «Россия - Африка», который состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Сейчас идет подготовка к этому мероприятию, сказал Ушаков: «Этот саммит, который будет проведен в Петербурге, несет важное значение для дальнейшего развития всего комплекса отношений – и политических, и торгово-экономических, и военно-технических – между Россией и африканскими странами». В Петербург приедут главы многих африканских государств и региональных организаций. До саммита будет проведено еще более 100 мероприятий между российскими и африканскими представителями.

Ушаков также рассказал о других международных контактах Владимира Путина. В апреле президент проведет вручение верительных грамот. «Где-то 17-18 новых послов получат верительные грамоты», – сказал Ушаков. В частности, там примет участие и новый посол США в России Линн Трейси.

Также в планах президента участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического форума в Москве. А также Путин примет участие в Петербургском экономическом форуме. В этом году ПМЭФ пройдет 14-17 июня.

Как следует из информации на сайте саммита «Россия - Африка», его проведение направлено на достижение «качественно нового уровня» российско-африканского партнерства, отвечающего вызовам XXI в. Цель данного мероприятия – способствовать укреплению «всеобъемлющего и равноправного» сотрудничества России с африканским странами во всех его измерениях: политике, экономике, безопасности и др. Первый саммит «Россия - Африка» состоялся в Сочи в 2019 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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