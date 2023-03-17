Путин примет участие в парламентской конференции «Россия - Африка»
Президент России Владимир Путин 20 марта примет участие во Второй международной парламентской конференции «Россия - Африка». Об этом журналистам сказал помощник президента Юрий Ушаков. Эта конференция пройдет 19-20 марта под эгидой Государственной думы. В ней примут участие делегации 40 стран Африки, в том числе 14 глав законодательных органов. Всего же ожидается более 200 африканских парламентариев различного ранга. В этой конференции также примут участие российские и африканские эксперты.
Эта конференция носит характер подготовительного мероприятия ко II саммиту «Россия - Африка», который состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Сейчас идет подготовка к этому мероприятию, сказал Ушаков: «Этот саммит, который будет проведен в Петербурге, несет важное значение для дальнейшего развития всего комплекса отношений – и политических, и торгово-экономических, и военно-технических – между Россией и африканскими странами». В Петербург приедут главы многих африканских государств и региональных организаций. До саммита будет проведено еще более 100 мероприятий между российскими и африканскими представителями.
Ушаков также рассказал о других международных контактах Владимира Путина. В апреле президент проведет вручение верительных грамот. «Где-то 17-18 новых послов получат верительные грамоты», – сказал Ушаков. В частности, там примет участие и новый посол США в России Линн Трейси.
Также в планах президента участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического форума в Москве. А также Путин примет участие в Петербургском экономическом форуме. В этом году ПМЭФ пройдет 14-17 июня.
Как следует из информации на сайте саммита «Россия - Африка», его проведение направлено на достижение «качественно нового уровня» российско-африканского партнерства, отвечающего вызовам XXI в. Цель данного мероприятия – способствовать укреплению «всеобъемлющего и равноправного» сотрудничества России с африканским странами во всех его измерениях: политике, экономике, безопасности и др. Первый саммит «Россия - Африка» состоялся в Сочи в 2019 г.