Володин прокомментировал поставки оружия с ядерным компонентом Украине
Поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном могут привести к трагедии мирового масштаба, которая затронет европейские государства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Война до последнего украинца может стать войной до последнего европейца. В Британии заявили, что киевскому нацистскому режиму будут поставлены боеприпасы с обедненным ураном (кстати, Вашингтон использовал подобные снаряды в Югославии и Ираке, что привело к заражению местности, а также к резкому росту онкологических заболеваний среди людей). Это решение ведет к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства», – заявил он.
Володин подчеркнул, что в случае поставок Украине оружия с ядерным компонентом «назад пути не будет». По его словам, за этим решением может последовать применение Киевом «грязной бомбы» или тактического ядерного оружия.
О том, что Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2, ранее сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.
Как отмечали «РИА Новости», снаряды с обедненным ураном входят в боекомплекты американских танков Abrams, их также могут использовать немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. При этом эксперты подчеркивают, что остающаяся после использования снарядов урановая пыль крайне токсична и не подвержена дезактивации.
После этого президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.