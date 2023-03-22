«Война до последнего украинца может стать войной до последнего европейца. В Британии заявили, что киевскому нацистскому режиму будут поставлены боеприпасы с обедненным ураном (кстати, Вашингтон использовал подобные снаряды в Югославии и Ираке, что привело к заражению местности, а также к резкому росту онкологических заболеваний среди людей). Это решение ведет к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства», – заявил он.