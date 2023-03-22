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Володин прокомментировал поставки оружия с ядерным компонентом Украине

Ведомости

Поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном могут привести к трагедии мирового масштаба, которая затронет европейские государства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Война до последнего украинца может стать войной до последнего европейца. В Британии заявили, что киевскому нацистскому режиму будут поставлены боеприпасы с обедненным ураном (кстати, Вашингтон использовал подобные снаряды в Югославии и Ираке, что привело к заражению местности, а также к резкому росту онкологических заболеваний среди людей). Это решение ведет к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства», – заявил он. 

Володин подчеркнул, что в случае поставок Украине оружия с ядерным компонентом «назад пути не будет». По его словам, за этим решением может последовать применение Киевом «грязной бомбы» или тактического ядерного оружия.

О том, что Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2, ранее сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.

Как отмечали «РИА Новости», снаряды с обедненным ураном входят в боекомплекты американских танков Abrams, их также могут использовать немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. При этом эксперты подчеркивают, что остающаяся после использования снарядов урановая пыль крайне токсична и не подвержена дезактивации.

После этого президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.

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Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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