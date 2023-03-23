Медведев анонсировал полную линейку российских беспилотников

При этом зампред Совбеза РФ призвал не преувеличивать значение беспилотников и не идеализировать аппараты зарубежного производства. «Не надо думать, что все иностранные беспилотники идеальны, тот же самый Bayraktar, о котором много говорили, оказался так себе, на самом деле», — сказал он.