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Медведев анонсировал полную линейку российских беспилотников

Ведомости

Вскоре у России появится полная линейка беспилотников. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, а также пользователям «ВКонтакте».

«Уверен, мы будем иметь полную линейку беспилотников в ближайшее время», — заявил он (цитата по ТАСС).

Медведев признал, что в последние годы Россия отставала от других стран в развитии беспилотников. Сейчас, отметил политик, РФ наладила производство разведывательных дронов. Также «хорошо работают» барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе, добавил он. Медведев отметил, что России необходимо наладить производство линейки ударных беспилотников, «то есть полноценных больших самолетов».

При этом зампред Совбеза РФ призвал не преувеличивать значение беспилотников и не идеализировать аппараты зарубежного производства. «Не надо думать, что все иностранные беспилотники идеальны, тот же самый Bayraktar, о котором много говорили, оказался так себе, на самом деле», — сказал он.

В конце 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил наладить серийный выпуск беспилотников в России. К июню кабмину необходимо утвердить стратегию развития на период до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Осенью прошлого года Медведев отмечал, что дроны «доказали свою эффективность в современных конфликтах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных