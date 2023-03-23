Медведев анонсировал полную линейку российских беспилотников
Вскоре у России появится полная линейка беспилотников. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, а также пользователям «ВКонтакте».
«Уверен, мы будем иметь полную линейку беспилотников в ближайшее время», — заявил он (цитата по ТАСС).
Медведев признал, что в последние годы Россия отставала от других стран в развитии беспилотников. Сейчас, отметил политик, РФ наладила производство разведывательных дронов. Также «хорошо работают» барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе, добавил он. Медведев отметил, что России необходимо наладить производство линейки ударных беспилотников, «то есть полноценных больших самолетов».
При этом зампред Совбеза РФ призвал не преувеличивать значение беспилотников и не идеализировать аппараты зарубежного производства. «Не надо думать, что все иностранные беспилотники идеальны, тот же самый Bayraktar, о котором много говорили, оказался так себе, на самом деле», — сказал он.
В конце 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил наладить серийный выпуск беспилотников в России. К июню кабмину необходимо утвердить стратегию развития на период до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Осенью прошлого года Медведев отмечал, что дроны «доказали свою эффективность в современных конфликтах».