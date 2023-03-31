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СМИ узнали о сложностях с наращиванием производства ракет для HIMARS в США

Ведомости

Американская Lockheed Martin не может существенно нарастить производство высокоточных ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, заявила директор по развитию направления тактических ракет компании Бекки Уитроу в комментарии Defense One.

Сейчас компания работает на полную производственную мощность, выпуская около 10 000 таких снарядов в год, при этом она планирует нарастить производство до 14 000 в 2024 г. Однако на увеличение выпуска до 20 000 ракет потребуется два года или более.

По оценке Уитроу, наибольшей проблемой для Lockheed Martin является нехватка испытательного оборудования и станков. Для некоторых производственных площадок компании непросто найти рабочих, поскольку они расположены далеко от населенных пунктов. Кроме того, компания испытывает сложности с поставками некоторых компонентов, которые используется также в производстве других ракет.

США неоднократно сообщали о поставках вооружений Украине, в том числе ракет для американских РСЗО HIMARS. А в конце февраля Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи объемом $2 млрд по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Это означает, что США данные вооружения не поставляют со своих складов, а закупают у производителей.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных