СМИ узнали о сложностях с наращиванием производства ракет для HIMARS в США
Американская Lockheed Martin не может существенно нарастить производство высокоточных ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, заявила директор по развитию направления тактических ракет компании Бекки Уитроу в комментарии Defense One.
Сейчас компания работает на полную производственную мощность, выпуская около 10 000 таких снарядов в год, при этом она планирует нарастить производство до 14 000 в 2024 г. Однако на увеличение выпуска до 20 000 ракет потребуется два года или более.
По оценке Уитроу, наибольшей проблемой для Lockheed Martin является нехватка испытательного оборудования и станков. Для некоторых производственных площадок компании непросто найти рабочих, поскольку они расположены далеко от населенных пунктов. Кроме того, компания испытывает сложности с поставками некоторых компонентов, которые используется также в производстве других ракет.
США неоднократно сообщали о поставках вооружений Украине, в том числе ракет для американских РСЗО HIMARS. А в конце февраля Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи объемом $2 млрд по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Это означает, что США данные вооружения не поставляют со своих складов, а закупают у производителей.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Украине.