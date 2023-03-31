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Мишустин подписал распоряжение о создании ремонтного завода Минобороны

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Создать федеральное государственное бюджетное учреждение "Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "120 арсенал" Министерства обороны Российской Федерации», – говорится в документе.

Основной целью деятельности завода, как указано в распоряжении, станет ремонт ракетно-артиллерийского вооружения в интересах обороны. 

В сентябре 2022 г. Мишустин подписал распоряжение о создании в стране двух автобронетанковых ремонтных заводов Минобороны.

В документе отмечалось, что основной целью создания предприятий является «осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны». Для размещения «71-го автобронетанкового ремонтного завода» предполагается выделить комплекс зданий в Московской области, для «72-го автобронетанкового ремонтного завода» – аналогичный комплекс в Ростовской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных