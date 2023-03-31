Мишустин подписал распоряжение о создании ремонтного завода Минобороны

В документе отмечалось, что основной целью создания предприятий является «осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны». Для размещения «71-го автобронетанкового ремонтного завода» предполагается выделить комплекс зданий в Московской области, для «72-го автобронетанкового ремонтного завода» – аналогичный комплекс в Ростовской области.