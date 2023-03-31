Мишустин подписал распоряжение о создании ремонтного завода Минобороны
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Создать федеральное государственное бюджетное учреждение "Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "120 арсенал" Министерства обороны Российской Федерации», – говорится в документе.
Основной целью деятельности завода, как указано в распоряжении, станет ремонт ракетно-артиллерийского вооружения в интересах обороны.
В сентябре 2022 г. Мишустин подписал распоряжение о создании в стране двух автобронетанковых ремонтных заводов Минобороны.
В документе отмечалось, что основной целью создания предприятий является «осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны». Для размещения «71-го автобронетанкового ремонтного завода» предполагается выделить комплекс зданий в Московской области, для «72-го автобронетанкового ремонтного завода» – аналогичный комплекс в Ростовской области.