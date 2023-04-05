Анкара намерена продолжить сбалансированную политику по отношению к Москве и Киеву

9 марта Турция остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию. Об этом «Ведомостям» рассказали в Сообществе топ-менеджеров логистических компаний (СТМЛК) и в компаниях транспортного сектора. В Еврокомиссии тогда сообщили «Ведомостям», что таможня ЕС не может блокировать реэкспорт подсанкционных товаров в Россию через Турцию, но контролирует движение европейских товаров для активизации борьбы с обходом санкций.