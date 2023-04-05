Анкара намерена продолжить сбалансированную политику по отношению к Москве и Киеву
Турция намерена и дальше не присоединяться к санкциям против России, продолжая при этом оказывать помощь Украине. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью Anadolu.
«Мы не подключаемся к санкциям против России, но при этом продолжаем свою поддержку Украине, беря за основу территориальную целостность. Эту сбалансированную политику мы реализовали до сих пор и будем продолжать реализовывать», – приводит его слова «РИА Новости».
Калын также заявил, что Россия не получает предписанные по зерновой сделке услуги логистики и страхования.
«Они говорят об этом изначально, указывают на условия ООН [в контексте сделки], и тут они правы», – сказал он (цитата по ТАСС).
Санкции против российского зерна не вводились, но европейские транспортные компании, которые такие рейсы в основном и обслуживают, боятся вторичных санкций и стараются держаться от него подальше, пояснил Калын.
Товарооборот России и Турции с января по сентябрь 2022 г. увеличился в 2 раза и достиг $45 млрд, говорил в декабре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам февральских переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном объяснял такую динамику ростом цен на газ, который страна покупает у России.
9 марта Турция остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию. Об этом «Ведомостям» рассказали в Сообществе топ-менеджеров логистических компаний (СТМЛК) и в компаниях транспортного сектора. В Еврокомиссии тогда сообщили «Ведомостям», что таможня ЕС не может блокировать реэкспорт подсанкционных товаров в Россию через Турцию, но контролирует движение европейских товаров для активизации борьбы с обходом санкций.
15 марта посол РФ в Турции Алексей Ерхов подтвердил, что российские и турецкие компании столкнулись с ужесточением правил транзита грузов в Россию. 21 марта «Коммерсантъ» сообщил, что Турция возобновила транзит санкционных товаров в Россию с некоторыми ограничениями. Так, схема не работает в отношении продукции из США и Канады.