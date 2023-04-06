Песков прокомментировал слова Зеленского об отсутствии границ между Польшей и Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дальше следить за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, «чтобы понять его план». Таким образом он прокомментировал вчерашние слова Зеленского об отсутствии границ между Украиной и Польшей в будущем.
«Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей, например, объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык – ну тоже мы такие прецеденты видели вот по соседству от Украины. Вряд ли это можно как-то понять. Поэтому, наверное, нам нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями господина Зеленского, чтобы понять его планы», – сказал он.
Накануне, 5 апреля, во время своего визита в Польшу Зеленский заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ. «В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и – что очень важно – исторических», – сказал он.
6 мая 2022 г. с аналогичным заявлением выступил и президент Польши Анджей Дуда. Он также заверил, что в будущем границ между Польшей и Украиной не будет. Тогда он заявил, что это нужно для «жизни вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу».
В ноябре прошлого года директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша ускоренно готовится к аннексии заподноукраинских земель. «Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины», – сказал он.