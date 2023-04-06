Песков прокомментировал слова Зеленского об отсутствии границ между Польшей и Украиной

«Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей, например, объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык – ну тоже мы такие прецеденты видели вот по соседству от Украины. Вряд ли это можно как-то понять. Поэтому, наверное, нам нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями господина Зеленского, чтобы понять его планы», – сказал он.