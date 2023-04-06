Газета
Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского об отсутствии границ между Польшей и Украиной

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дальше следить за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, «чтобы понять его план». Таким образом он прокомментировал вчерашние слова Зеленского об отсутствии границ между Украиной и Польшей в будущем. 

«Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей, например, объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык – ну тоже мы такие прецеденты видели вот по соседству от Украины. Вряд ли это можно как-то понять. Поэтому, наверное, нам нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями господина Зеленского, чтобы понять его планы», – сказал он.

Накануне, 5 апреля, во время своего визита в Польшу Зеленский заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ. «В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и – что очень важно – исторических», – сказал он. 

6 мая 2022 г. с аналогичным заявлением выступил и президент Польши Анджей Дуда. Он также заверил, что в будущем границ между Польшей и Украиной не будет. Тогда он заявил, что это нужно для «жизни вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу».

В ноябре прошлого года директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша ускоренно готовится к аннексии заподноукраинских земель. «Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины», – сказал он.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных