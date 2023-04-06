Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Нижегородской области, выпускающие боеприпасы для артиллерии и авиации. В ходе поездки он проверил выполнение гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения», — уточнили в ведомстве.
В ходе посещения заводов Шойгу доложили о кратном увеличении объема выпускаемой продукции за последние несколько месяцев. Также сейчас успешно реализуется программа дальнейшего расширения производства для обеспечения потребностей российских войск, отметили в Минобороны.
В заключение визита Шойгу провел совещание с руководителями предприятий и профильных ведомств. Особое внимание министр уделил соблюдению графика выполнения гособоронзаказа.
1 апреля Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения для объединенной российской группировки войск. 28 марта Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях. Также министр заслушал доклады руководителей предприятий о текущих результатах выполнения гособоронзаказа.
14 марта он посетил предприятие ОПК «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Министр поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. В конце января он посетил первый в России специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников.