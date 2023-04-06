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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области

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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Нижегородской области, выпускающие боеприпасы для артиллерии и авиации. В ходе поездки он проверил выполнение гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения», — уточнили в ведомстве. 

В ходе посещения заводов Шойгу доложили о кратном увеличении объема выпускаемой продукции за последние несколько месяцев. Также сейчас успешно реализуется программа дальнейшего расширения производства для обеспечения потребностей российских войск, отметили в Минобороны.

В заключение визита Шойгу провел совещание с руководителями предприятий и профильных ведомств. Особое внимание министр уделил соблюдению графика выполнения гособоронзаказа.

1 апреля Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения для объединенной российской группировки войск. 28 марта Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях. Также министр заслушал доклады руководителей предприятий о текущих результатах выполнения гособоронзаказа. 

14 марта он посетил предприятие ОПК «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Министр поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. В конце января он посетил первый в России специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных