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Лавров высказался о национальных расследованиях диверсий на «Северных потоках»

Ведомости

Надежд на то, что страны, занимающиеся расследованиями диверсий на «Северных потоках», смогут преодолеть приказ «старшего товарища» и предать гласности свои находки, очень мало, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Очень мало надежд на то, что те, кто занимаются национальными расследованиями, найдут в себе силы преодолеть приказ старшего товарища и предать гласности то, что они там обнаружили», – приводит слова министра «РИА Новости».

5 апреля президент России Владимир Путин заявил, что страна рассчитывает на поддержку Дании в вопросе расследования диверсий на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

Взрыв на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», но ответственные за произошедшее так и не были названы. Причем Швеция отказалась передать России итоги расследования.

14 марта Путин говорил, что российская сторона предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ. 16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».

Голосование по российскому проекту резолюции о создании международной комиссии для расследования подрыва «Северных потоков» состоялось 27 марта, документ не набрал необходимого количества голосов. «За» проголосовали только три страны – Россия, Китай и Бразилия. Остальные – воздержались. Для принятия резолюция должна набрать 9 из 15 голосов, причем ни один из постоянных членов Совбеза не должен быть против.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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