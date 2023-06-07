Путин обсудил с президентом ЮАР урегулирование на Украине

Ранее план мирного урегулирования конфликта на Украине представил министр обороны Индонезии Прабово Субианто. В частности, Индонезия предложила Москве и Киеву немедленное прекращение огня и отход от текущих позиций на 15 км в каждую сторону для создания демилитаризованной зоны. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко отверг мирный план Индонезии, а замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Россия изучит план, если он официально поступит.