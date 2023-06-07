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Политика

Путин обсудил с президентом ЮАР урегулирование на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин и его коллега из ЮАР Сирил Рамафоса обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин скоро примет делегацию лидеров ряда стран Африки.

«Обсуждены вопросы, связанные с известной африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта. Условлено, что Владимир Путин примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки», – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили подготовку к запланированному на конец июля второму саммиту Россия – Африка в Санкт-Петербурге и предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС.

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16 мая Рамафоса предложил свой план мирного урегулирования международного конфликта на итоговой пресс-конференции с премьером Сингапура Ли Сянь Луном. Рамафоса объявил, что по проекту мирного соглашения ранее он провел телефонные консультации с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским главой государства Владимиром Путиным. Инициативу поддержали Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет.

Ранее план мирного урегулирования конфликта на Украине представил министр обороны Индонезии Прабово Субианто. В частности, Индонезия предложила Москве и Киеву немедленное прекращение огня и отход от текущих позиций на 15 км в каждую сторону для создания демилитаризованной зоны. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко отверг мирный план Индонезии, а замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Россия изучит план, если он официально поступит.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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