Путин обсудил с президентом ЮАР урегулирование на Украине
Президент России Владимир Путин и его коллега из ЮАР Сирил Рамафоса обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин скоро примет делегацию лидеров ряда стран Африки.
«Обсуждены вопросы, связанные с известной африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта. Условлено, что Владимир Путин примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки», – говорится в сообщении.
Стороны также обсудили подготовку к запланированному на конец июля второму саммиту Россия – Африка в Санкт-Петербурге и предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС.
16 мая Рамафоса предложил свой план мирного урегулирования международного конфликта на итоговой пресс-конференции с премьером Сингапура Ли Сянь Луном. Рамафоса объявил, что по проекту мирного соглашения ранее он провел телефонные консультации с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским главой государства Владимиром Путиным. Инициативу поддержали Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет.
Ранее план мирного урегулирования конфликта на Украине представил министр обороны Индонезии Прабово Субианто. В частности, Индонезия предложила Москве и Киеву немедленное прекращение огня и отход от текущих позиций на 15 км в каждую сторону для создания демилитаризованной зоны. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко отверг мирный план Индонезии, а замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Россия изучит план, если он официально поступит.