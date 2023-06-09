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Гладков рассказал о падении беспилотника на офисное здание в Белгороде

Ведомости

В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Аппарат уже потушили. «Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля. На месте находятся мэр Белгорода Валентин Демидов и оперативные службы», – добавил Гладков.

Ранее 9 июня Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом. Система сработала по двум воздушным целям на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.

Белгородская область, особенно приграничные районы, регулярно обстреливаются вооруженными силами Украины. Три человека получили ранения при ночном обстреле региона, двое из них сейчас находятся в больнице, рассказывал губернатор в сводке об обстрелах за сутки. 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек, более 8000 из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных