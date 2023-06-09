Гладков рассказал о падении беспилотника на офисное здание в Белгороде
В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Аппарат уже потушили. «Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля. На месте находятся мэр Белгорода Валентин Демидов и оперативные службы», – добавил Гладков.
Ранее 9 июня Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом. Система сработала по двум воздушным целям на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.
Белгородская область, особенно приграничные районы, регулярно обстреливаются вооруженными силами Украины. Три человека получили ранения при ночном обстреле региона, двое из них сейчас находятся в больнице, рассказывал губернатор в сводке об обстрелах за сутки. 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек, более 8000 из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР).
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.