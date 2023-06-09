Гладков рассказал о падении беспилотника на офисное здание в Белгороде

Белгородская область, особенно приграничные районы, регулярно обстреливаются вооруженными силами Украины. Три человека получили ранения при ночном обстреле региона, двое из них сейчас находятся в больнице, рассказывал губернатор в сводке об обстрелах за сутки. 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек, более 8000 из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР).