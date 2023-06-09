Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», – сказано в сообщении.
Гладков регулярно сообщает о работе ПВО над областным центром. В частности, 8 июня он также говорил о работе ПВО по двум воздушным целям, других подробностей он не привел. Сегодня, 9 июня, он рассказал, что в результате работы ПВО над Белгородским районом в поселке Разумное осколками повреждены восемь частных домов, 19 автомобилей, окна в многоквартирном доме и др.
До этого губернатор рассказал, что в течение 5 июня ПВО сработала два раза: один раз – по трем воздушным целям, в другой раз одна цель была уничтожена на подлете к городу. Пострадавших не было. О работе системы ПВО губернатор рассказывал и 6 июня. Он уточнил, что она также сработала по двум воздушным целям.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.