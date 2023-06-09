Над Белгородом сработала система ПВО

До этого губернатор рассказал, что в течение 5 июня ПВО сработала два раза: один раз – по трем воздушным целям, в другой раз одна цель была уничтожена на подлете к городу. Пострадавших не было. О работе системы ПВО губернатор рассказывал и 6 июня. Он уточнил, что она также сработала по двум воздушным целям.