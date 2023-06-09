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Три человека пострадали в результате ночного обстрела Белгородской области

Ведомости

Три человека получили ранения при ночном обстреле Белгородской области, двое из них сейчас находятся в больнице. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице», – написал он.

По словам Гладкова, ночью над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате повреждения получили многоквартирный жилой дом и частные строения в населенном пункте Разумное.

Помимо этого, под обстрел попал город Шебекино, где в результате произошедшего «есть разрушения жилого фонда». Из-за продолжающихся обстрелов там пока нет возможности провести осмотр. Гладков заверил, что как только они прекратятся, сразу начнутся работы по восстановлению жилья. ⠀

Последние несколько недель приграничные районы Белгородской области стали подвергаться регулярным массированным обстрелам. В частности, 1 июня ВСУ выпустили по Шебекинскому округу рекордные 850 снарядов. 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек, более 8000 из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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