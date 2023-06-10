Гладков: по Шебекинскому округу за сутки выпустили 82 боеприпаса

Кроме того, вчера в Белгороде на офисное здание упал беспилотник со взрывным устройством, дрон загорелся. Никто не пострадал. 9 июня над городом по двум воздушным целям сработала система ПВО, в результате падения осколков повреждения получил один автомобиль, добавил губернатор. Ударам со стороны Украины в пятницу также подвергались Белгородский, Волоконовский районы и Грайворонский городской округ, жертв на этих территориях нет.