МИД РФ предупредил Канаду об ответных мерах при передаче Украине российского самолета
Россия оставляет за собой право на ответные меры, если Канада передаст Украине грузовой самолет Ан-124, принадлежащий российской компании «Волга-Днепр». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Практическая реализация данного решения будет иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, и без того балансирующих на грани разрыва по вине официальной Оттавы... Оставляем за собой право на ответные меры, руководствуясь принципом взаимности», – сказано в сообщении.
Сам факт удерживания Канадой этого самолета Россия расценивает как «циничное беззастенчивое воровство», а Оттава по указанию США настраивает Киев «на войну с Россией до последнего украинца», добавила Захарова.
Ранее о решении передать этот самолет Украине заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев, где он провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Какие-то подробности о таком шаге не приводились.
Грузовой самолет «Руслан», принадлежащий компании «Волга-Днепр», прилетел в Торонто 27 февраля прошлого года за два часа до того, как Канада решила закрыть небо для российской авиации в рамках санкций, введенных из-за спецоперации. Однако местные власти приняли решение задержать борт, а в Россию смог вернуться только экипаж. Самолет перевозил антиковидные препараты, пояснила Захарова. Как отмечало агентство Reuters, самолет перевозил тесты на коронавирус из Китая по заказу канадского правительства.