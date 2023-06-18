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Путин отметил «огромную» работу СМИ во время спецоперации

Ведомости

Благодаря работе СМИ в России удалось выстроить единство общества, которое в ходе специальной военной операции проявило нужную стране сплоченность, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

Фрагмент встречи с военкорами, которая состоялась 13 июня в Кремле, был показан в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Это большое наше преимущество, наше, России. И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ – что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества. И оно в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность», – сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

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Путин на этой неделе встретился с военкорами в Кремле и ответил на вопросы журналистов о ходе и целях специальной военной операции на Украине, отечественном военно-промышленном комплексе и потерях противника. В частности, президент заявил, что цели спецоперации на Украине носят фундаментальный характер, но они могут меняться в соответствии с текущей ситуацией. Он уточнил, что спецоперация – это ответ на пересечение «красных линий».

На встрече президент также заявил о необходимости укреплять российскую границу и назвал проблему атак беспилотников на приграничные регионы решаемой. По его мнению, Киев атакует приграничные регионы, чтобы отвлечь российские войска и заставить отвести часть подразделений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления вооруженных сил Украины. Путин также признал, что российской армии не хватает многих вещей, в том числе боеприпасов, БПЛА, средств связи. Однако спецоперация дала понимание, как донастроить ОПК, чтобы армия стала лучшей в мире.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных