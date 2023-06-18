Путин отметил «огромную» работу СМИ во время спецоперации

«Это большое наше преимущество, наше, России. И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ – что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества. И оно в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность», – сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).