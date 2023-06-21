Путин: поставки беспилотников в войска продолжатся
Поставки беспилотников и роботизированных ударных комплексов в российские войска продолжатся, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. В стране будут форсировать их массовый выпуск, пообещал глава государства.
«Продолжится совершенствование и производство систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск», – сказал Путин, заявив о необходимости обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.
В конце декабря 2022 г. Путин утвердил перечень поручений по развитию беспилотных авиационных систем в России. В частности, к июню текущего года правительству необходимо было утвердить стратегию развития беспилотной авиации в стране на период до 2030 г. и на перспективу до 2035 г., в которой должны быть определены приоритетные направления развития беспилотной авиации, параметры этого рынка, ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации, а также список реализуемых мероприятий, объем и источники их финансирования.
Мероприятия, закрепленные в стратегии, в том числе нацелены на развитие серийного производства беспилотных авиационных систем и их комплектующих, повышение уровня локализации производства беспилотников, подготовку необходимых кадров и др.