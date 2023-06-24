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В Москве и Подмосковье усилены меры безопасности

Ведомости

В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, усилен контроль на дорогах, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Аналогичные меры принимаются и в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», – написал Собянин.

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Воробьев предупредил, что на дорогах в южном направлении могут быть дополнительные проверки, в связи с чем попросил воздержаться от поездок на автомобилях в этом направлении, «в первую очередь за пределы региона». «Прошу сохранять спокойствие», – добавил губернатор.

Вечером 23 июня в Минобороны заявили, что сообщения о том, что якобы Вооруженные силы России нанесли удар по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности. «Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

В Генпрокуратуре сообщили, что следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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