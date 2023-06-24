В Москве и Подмосковье усилены меры безопасности

Вечером 23 июня в Минобороны заявили, что сообщения о том, что якобы Вооруженные силы России нанесли удар по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности. «Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», – подчеркнули в оборонном ведомстве.