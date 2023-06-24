В Москве и Подмосковье усилены меры безопасности
«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», – написал Собянин.
Воробьев предупредил, что на дорогах в южном направлении могут быть дополнительные проверки, в связи с чем попросил воздержаться от поездок на автомобилях в этом направлении, «в первую очередь за пределы региона». «Прошу сохранять спокойствие», – добавил губернатор.
Вечером 23 июня в Минобороны заявили, что сообщения о том, что якобы Вооруженные силы России нанесли удар по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности. «Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», – подчеркнули в оборонном ведомстве.
В Генпрокуратуре сообщили, что следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем.