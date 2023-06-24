Володин обратился к бойцам ЧВК и заявил о поддержке Путина депутатами
Депутаты Госдумы России выступают за консолидацию сил и поддерживают президента Владимира Путина, а бойцы ЧВК «Вагнер» должны выполнять приказы главнокомандующего, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы прокомментировал в своем Telegram-канале происходящие в последние сутки события, связанные с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Ранее против него возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
По словам Володина, проблемы и беды в России происходили всегда только из-за «предательства, внутреннего раскола и измены элит».
«Депутаты Государственной Думы, представляя интересы граждан РФ, выступают за консолидацию сил, поддерживают президента Владимира Владимировича Путина – нашего верховного главнокомандующего», – написал спикер Госдумы.
По его мнению, бойцы «Вагнера» должны сделать «единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины» и выполнять приказы главнокомандующего. Все иное – предательство, считает Володин. В ситуации, когда России противостоит общий внешний враг, необходимо сплотиться и «сделать все для победы», резюмировал он.
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
Путин в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер» и ее основателем обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил (ВС), правоохранительных органов и специальных служб, «к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях». Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».