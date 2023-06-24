Газета
Политика

Володин обратился к бойцам ЧВК и заявил о поддержке Путина депутатами

Ведомости

Депутаты Госдумы России выступают за консолидацию сил и поддерживают президента Владимира Путина, а бойцы ЧВК «Вагнер» должны выполнять приказы главнокомандующего, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 

Спикер Госдумы прокомментировал в своем Telegram-канале происходящие в последние сутки события, связанные с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Ранее против него возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. 

По словам Володина, проблемы и беды в России происходили всегда только из-за «предательства, внутреннего раскола и измены элит».

«Депутаты Государственной Думы, представляя интересы граждан РФ, выступают за консолидацию сил, поддерживают президента Владимира Владимировича Путина – нашего верховного главнокомандующего», – написал спикер Госдумы.

Владимир Путин назвал мятеж ударом в спину

Он пообещал защитить страну от «внутреннего предательства»

По его мнению, бойцы «Вагнера» должны сделать «единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины» и выполнять приказы главнокомандующего. Все иное – предательство, считает Володин. В ситуации, когда России противостоит общий внешний враг, необходимо сплотиться и «сделать все для победы», резюмировал он.

Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. 

Путин в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер» и ее основателем обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил (ВС), правоохранительных органов и специальных служб, «к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях». Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных