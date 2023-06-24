Медведев допустил участие иностранных специалистов в попытке мятежа

Позже президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил (ВС) РФ, правоохранительных органов и спецслужб. Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».