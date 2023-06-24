Медведев допустил участие иностранных специалистов в попытке мятежа
В попытке организации военного мятежа могут принимать участие иностранные специалисты. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет «РИА Новости».
«С учетом высокой подготовленности схемы, профессиональной слаженности действий, качественного управления передвижением войск, можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участия в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооруженных сил РФ, а вполне вероятно, и иностранных специалистов,», – сказал зампред.
Он также назвал «брехней» спекуляции на тему «былых обид, невыполнения неких обязательств». Медведев добавил, что это «хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой – захват власти в стране».
«Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. <...> В истории человечества еще не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. <...> Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию», – отметил Медведев.
Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер», основателем которой он является. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.
Позже президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил (ВС) РФ, правоохранительных органов и спецслужб. Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».