МИД предостерег Запад от использования ситуации в России в русофобских целях
Попытка организации вооруженного мятежа в России играет на руку ее врагам, странам Запада не стоит пытаться использовать сложившуюся ситуацию для достижения своих русофобских целей, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
«Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что «в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского».
В сообщении также подчеркивается, что Россия продолжит суверенный курс на обеспечение безопасности, защиту ценностей и интересов. Москва высоко ценит понимание этой позиции союзниками и международными партнерами.
Евгений Пригожин 23 июня обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер», основателем которой он является. В Минобороны заявили, что эта информация не соответствует действительности. После угроз Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу по ст. 279 УК РФ. Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в ряде регионов.
Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором заявил, что действия ЧВК «Вагнер» являются предательством. В Ростове-на-Дону сложная обстановка, «фактически блокирована работа органов гражданского и военного управления». «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию», – заявил президент.