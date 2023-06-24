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МИД предостерег Запад от использования ситуации в России в русофобских целях

Ведомости

Попытка организации вооруженного мятежа в России играет на руку ее врагам, странам Запада не стоит пытаться использовать сложившуюся ситуацию для достижения своих русофобских целей, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом», – говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что «в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского».

В сообщении также подчеркивается, что Россия продолжит суверенный курс на обеспечение безопасности, защиту ценностей и интересов. Москва высоко ценит понимание этой позиции союзниками и международными партнерами.

Евгений Пригожин 23 июня обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер», основателем которой он является. В Минобороны заявили, что эта информация не соответствует действительности. После угроз Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу по ст. 279 УК РФ. Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в ряде регионов.

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Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором заявил, что действия ЧВК «Вагнер» являются предательством. В Ростове-на-Дону сложная обстановка, «фактически блокирована работа органов гражданского и военного управления». «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию», – заявил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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